Mondial 2026 : voici le groupe que la Belgique doit absolument éviter... et pourquoi

Aernout Van Lindt
Muzamel Rahmat et Aernout Van Lindt
| Commentaire

Photo: © photonews
Ce vendredi vers 18h40, la Belgique saura enfin dans quel groupe elle jouera au Mondial. On résume les enjeux...

On a beaucoup parlé du tirage au sort de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Le tirage aura lieu ce vendredi 5 décembre 2025 à 18 h (CET), soit midi (ET), à Washington D.C.

Une heure plus tard, nous saurons dans quel chapeau chaque équipe sera placée. Par exemple, l’Espagne, l’Angleterre, la France et l’Argentine ne pourront pas se rencontrer avant les quarts de finale si elles terminent toutes premières de leur groupe.

Les grandes nations séparées (sur papier)

Dans ce scénario, l’Espagne et l’Argentine ne pourraient pas s’affronter avant la finale. Cela signifie que si l’un de ces quatre pays se rate en phase de groupes, il pourrait hériter d’un tirage très compliqué dès les premiers tours.

L’Iran a annoncé qu’il boycotterait le tirage. Pour un Mondial de plus en plus global, avec 48 nations, ce n’est pas le message le plus positif à envoyer avant l’événement.

Donald Trump en figure centrale du tirage

Donald Trump prévoit d’arriver à Washington avec une série de stars et de grands sportifs pour ce qui sera, selon lui, "le meilleur et le plus grand tirage de Coupe du monde jamais organisé".

Rudi Garcia a pris la direction de Washington, dans le District of Columbia. C’est là, vendredi soir, qu’il découvrira les trois pays que les Diables Rouges affronteront au premier tour.

Les Diables Rouges placés dans le chapeau 1

La Belgique se trouve dans le chapeau 1, aux côtés des trois pays hôtes (États-Unis, Mexique et Canada) ainsi que des équipes les mieux classées comme la France, l’Angleterre, l’Espagne et l’Argentine. Cela lui permet d’éviter plusieurs grandes nations dès le début.

Pour le reste, presque toutes les combinaisons sont possibles pour les Diables rouges avec les chapeaux 2, 3 et 4. Une seule règle : il ne peut y avoir qu’un pays par continent dans un même groupe, sauf pour l’Europe qui peut en avoir deux. La Belgique pourrait tomber sur un "vainqueur des barrages", un adversaire dont le nom ne sera connu qu’en mars.

Le climat et le groupe dans lequel nous tomberons pourrait jouer un rôle essentiel. Certaines poules impliquent de très longs déplacements, alors que d’autres offrent un calendrier plus léger.

Le climat aura aussi son importance. Le groupe J, par exemple, est à éviter : les équipes parcourent plus de cinq fois la distance de celles du groupe I. Il faut tenir compte des différents fuseaux horaires. Et puis, en terminant premier de son groupe, on ne peut pas tomber sur un meilleur troisième, ce qui change aussi la donne.

Quelle poule et quels adversaires ?

Certaines poules paraissent moins intéressantes, tandis que les trois pays hôtes devraient en théorie bénéficier d’un parcours plus favorable. Le fait que la Belgique ne puisse pas tomber contre un pays organisateur peut être un inconvénient.

À éviter dans les pots 2, 3 et 4 : des équipes comme la Croatie et le Maroc (pot 2), la Norvège et l’Égypte (pot 3), ou le Danemark et l’Italie si ces derniers remportent leurs barrages et arrivent dans le pot 4.

Tomber dans une poule avec, par exemple, la Colombie, l’Égypte et l’Italie, ou avec le Maroc, le Paraguay et l’Italie, serait moins idéal qu’un groupe avec l’Australie, l’Écosse et Haïti.




