Monaco et Sébastien Pocognoli prêts à priver le Club Bruges d'un renfort défensif

Sébastien Pocognoli a quitté l'Union pour rejoindre Monaco. Et les Monégasques s'intéressent à un joueur suivi par le Club de Bruges.

Pour Sebastien Pocognoli, quitter Bruxelles pour rejoindre Monaco était une belle étape dans sa carrière. Sous sa direction, le club occupe la septième place en Ligue 1. En Ligue des champions, le club a 6 points et se positionne à la 23e place.

Les dirigeants monégasques ont des objectifs plus ambitieux. Et pour y arriver, le club est prêt à investir. Monaco souhaiterait attirer un défenseur suivi par le Club de Bruges, si l’on en croit le journaliste Santi Aouna.

Sadibou Sané attire beaucoup de monde

Foot Mercato indique que Monaco suit de près Sadibou Sané, défenseur du FC Metz en deuxième division. Selon le média, il serait moins considéré à Metz après avoir refusé plusieurs prolongations de contrat.

Selon le site, Sané devrait quitter Metz cet hiver ou l’été prochain. Mais pour aller où ? Le Club cherche un successeur à Joel Ordoñez, qui quittera l’équipe l’été prochain.

Le VfL Wolfsburg est aussi sur le coup, mais la presse française affirme que le joueur pencherait plutôt pour Bruges.