Voici les présentateurs et le casting exceptionnel qui participera au tirage au sort ce vendredi soir

Photo: © photonews

Ce vendredi soir à partir de 18h aura lieu le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Voici qui seront les présentateurs et quel sera le casting exceptionnel qui les accompagnera.

L'ancien capitaine de l'équipe nationale anglaise et légende de Manchester United, Rio Ferdinand, dirigera le tirage avec la présentatrice Samantha Johnson. Rio Ferdinand est déjà impatient : "Présenter ce tirage au sort historique est un grand privilège. En tant que joueur, cette compétition représentait l’accomplissement ultime. Aujourd’hui, je suis honoré de continuer à m’y impliquer, en compagnie de personnalités aussi extraordinaires, pour dévoiler la composition des douze groupes que le monde entier attend avec impatience." 

Un casting exceptionnel

Des invités se joindront aux présentateurs. Tom Brady (7 fois champion du Super Bowl), Wayne Gretzky (membre du Hall of Fame et quadruple champion de NHL), Aaron Judge (7 fois All-Star MLB) et Shaquille O’Neal (4 titres NBA, membre du Hall of Fame) seront les stars mains innocentes du tirage au sort.

Le double champion de NFL Eli Manning sera également de la partie. Sa mission sera d’accueillir les invités, fidèle à son charisme habituel.

Tom Brady est ravi d'avoir été invité : "Participer au tirage final de la Coupe du Monde de la FIFA est un honneur incroyable — c’est le genre de scène mondiale dont tout athlète rêve. Je suis ravi de pouvoir contribuer à ma façon à une compétition qui rassemble le monde comme nulle autre." Shaquille O’Neal se rend également compte de la chance qu'il a : "Quand on a porté les couleurs de son pays, on comprend à quel point des moments comme celui-ci comptent. La Coupe du Monde est l’un des plus grands événements sportifs, et participer au tirage final est pour moi une immense fierté. C’est un moment particulièrement spécial pour les joueurs comme pour les supporters du monde entier, et je suis honoré d’en faire partie."

Aaron Judge est évidemment aussi très heureux : "Je suis le football de très près, et participer au tirage de la Coupe du Monde est pour moi un moment vraiment particulier. Avec une finale prévue à New York–New Jersey – là même où je joue – j’ai hâte de découvrir quelles équipes se disputeront le titre, ici, chez nous."

"Le football a le pouvoir unique de rassembler les populations du monde entier et de générer des retombées positives à l’échelle de la planète," souligne Wayne Gretzky. "J’ai hâte d’assister à la plus grande Coupe du Monde de la FIFA de l’histoire l’année prochaine en Amérique du Nord. Il me tarde de participer à ce tirage au sort, qui décidera du destin des équipes en lice, et que le monde entier suivra avec une grande attention. Ce sera pour moi un moment inoubliable."

