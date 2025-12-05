"On est prioritaires" : Arthur Vermeeren en bonne voie pour poursuivre son aventure à l'OM en fin de saison ?

L'OM aimerait conserver Arthur Vermeeren la saison prochaine, qui est prêté par le RB Leipzig avec option d'achat. Le directeur sportif, Medhi Benatia, s'est exprimé sur le cas du jeune prodige belge.

Une prolongation de la pépite belge semble en bonne voie raconte Medhi Benatia au micro de RMC Sport (After RMC) : "On a l’option, on est prioritaire pour le garder. C’est un super mec, très calme, à sa place. L’idée, c’est de continuer avec lui."

"Si lui se plaît – et je pense que c’est le cas – et qu’il a encore envie de s’éclater avec une belle équipe, il sera le bienvenu parce que c’est un vrai bon joueur," poursuit-il. 

L'OM sur le coup depuis 2 ans

Il révèle que l'OM était intéressé par le profil du crack belge depuis un petit temps déjà : "Ça fait 2 ans qu'on veut Vermeeren à l'OM ! On a raté l'année dernière, on est revenu le chercher cette année. Il est en train de nous montrer qu’il peut devenir un joueur très important. Il doit l'être et il l'est même."

"En interne, on dit à Vermeeren qu'avec ses qualités, s'il met ce supplément d'aller au combat parce que la Ligue 1 est un championnat physique, je ne vois pas comment il peut pas être une valeur ajoutée," souligne le directeur sportif.

Après avoir dû batailler pour gagner sa place, Arthur Vermeeren semble désormais un titulaire indiscutable aux yeux de Roberto De Zerbi. Ce vendredi, les Marseillais se déplaceront sur la pelouse de Lille pour le compte de la 15e journée de Ligue 1.

