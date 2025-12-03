Thomas Meunier veut filer un coup de pouce à l'Union : "Je l'ai promis à mon ami Guillaume François"

Photo: © photonews

Ce vendredi, le LOSC affronte l'OM, un choc entre le 4e et le 3e de Ligue 1. Thomas Meunier espère bien obtenir un bon résultat, et indirectement aider l'Union Saint-Gilloise.

Ce vendredi se tient le choc du week-end en Ligue 1 : le LOSC, 4e, reçoit l'Olympique de Marseille, que les Dogues peuvent rejoindre au classement en cas de victoire. Un véritable choc entre les Belges de Lille - Meunier, Ngoy, Fernandez-Pardo et Bodart - et celui de Marseille - Vermeeren. 

Thomas Meunier (34 ans) a hâte de ce match, d'autant plus particulier pour lui au vu de son passé parisien. "C'est le genre de match qu'on aime jouer, et je le vois à la demande de tickets sur mon WhatsApp, ça n'attire pas que les joueurs", rigole-t-il sur RMC Sports. "C'est un match de Champions League".

Fatiguer l'OM avant qu'il joue l'Union

Le Diable Rouge espère donc obtenir "un beau résultat", et pas uniquement parce que Lille peut grimper sur le podium. "J'ai promis à mon pote Guilaume François qu'on essaierait de les fatiguer avant qu'ils les jouent la semaine prochaine", déclare Meunier. L'Union reçoit en effet l'OM le mardi suivant.

Lire aussi… Le héros d'Istanbul est de retour : l'Union joue à se faire peur mais verra les quarts de finaleCe ne sera cependant pas évident, sait le latéral lillois. "L'année passée, c'était déjà pas mal et ils se sont bien renforcés. On voit cependant que Marseille peut aussi, un peu comme nous, se foirer dans des moments où ils peuvent passer un cap", pointe-t-il. "Comme nous, dans des moments cruciaux, on n'arrive pas à avoir ce petit déclic. Ce sont deux équipes qui se ressemblent assez".

Enfin, Thomas Meunier a eu quelques mots pour son compatriote phocéen, Arthur Vermeeren. "Il est venu quelques fois en équipe nationale. Il a un très beau CV malgré son jeune âge. Il faut maintenant qu'il se stabilise et s'impose dans une équipe de haut niveau et s'il parvient à le faire à Marseille, ça lui ouvrira énormément de portes". 

Les plus populaires

