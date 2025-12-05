Un joueur du Club de Bruges surpasse des défenseurs du Real Madrid et de Benfica

Jorne Spileers ne joue pas beaucoup cette saison, mais ses statistiques attirent l'attention. Le CIES le classe numéro dans un domaine bien précis.

Jorne Spileers n’est pas titulaire au Club de Bruges cette saison, mais le Belge se distingue dans un domaine bien précis. Le défenseur de 20 ans a prolongé en juillet jusqu’en juin 2028, signe que le club veut à miser sur lui.

Même avec peu de minutes, Spileers montre qu’il sait très bien relancer le jeu. Ses passes vers l’avant et son calme avec le ballon plaisent aux spécialistes. Le CIES le classe parmi les meilleurs défenseurs au monde pour faire progresser l’équipe.

Vertical play masters as per @CIES_Football progression index* with @impect_official, U2⃣3⃣ centre backs

🥇 #JorneSpileers 🇧🇪

🥈 #DeanHuijsen 🇪🇸

🥉 #AntonioSilva 🇵🇹

* Passes advancing the team of >30m in own half, 15m bw halves, >10m in opp.half & success rate

Top 💯 👉… pic.twitter.com/ZBPpOlUnTf — CIES Football Obs (@CIES_Football) December 3, 2025

Sa valeur est estimée à trois millions d’euros, mais elle pourrait monter s’il continue sur cette voie. Ses chiffres dépassent ceux des défenseurs comme Dean Huijsen ou Antonio Silva.

Et les Belges ?

D’autres jeunes belges brillent dans ce domaine. Zeno Debast et Matte Smets montrent que la Pro League forme beaucoup de défenseurs capables de participer au jeu.

La suite dépendra du temps de jeu de Spileers. Avec plus de minutes, il pourrait gagner en importance à Bruges. Pour le moment, Brandon Mechele et Joel Ordoñez sont intouchables dans le onze de départ.