Un retour en Premier League ? Un club très ambitieux s'activerait pour Bilal El Khannouss

Bilal El Khannouss joue à Stuttgart après son passage à Leicester City. Le milieu formé à Genk pourrait faire son retour en Premier League.

Bilal El Khannouss s’est révélé à Genk comme un jeune joueur très prometteur et a vite rejoint l’équipe première. Sa technique et sa vision du jeu ont fait la différence. Il a terminé son passage au club avec 94 matchs, 4 buts et 14 assists.

Leicester City l’a recruté à l’été 2024 pour 22,5 millions d’euros. Lors de la saison 2024/25, El Khannouss a été l’un des rares joueurs de Leicester à tirer son épingle du jeu, même s’il n’a pas pu empêcher la relégation. Malgré ça, plusieurs clubs, surtout en Allemagne, se sont intéressés à lui.

Un retour en Premier League pour El Khannouss ?

Le milieu de terrain marocain a été prêté à Stuttgart, avec une option d’achat obligatoire. Le club allemand réalise une bonne saison et occupe la sixième place. El Khannouss contribue à ces bons résultats.

Toutes compétitions confondues, il a inscrit cinq buts et donné quatre assists en dix-sept matchs. Des chiffres qui attirent l’attention en Angleterre. Selon le journaliste Ekrem Konur, Newcastle United suivrait de près El Khannouss.

Selon Konur, les Magpies surveilleraient attentivement l’international marocain. Newcastle, club très ambitieux, vise à nouveau la Ligue des champions et investit pour progresser.