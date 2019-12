Javier Pastore explique pourquoi il a quitté le Paris Saint-Germain

Après sept ans de bons et loyaux services au PSG, le meneur de jeu argentin avait décidé de quitter la France pour faire son retour en Serie A en 2018 du côté de l'AS Roma.

Après une première saison ternie par les blessures, les choses vont légèrement mieux pour Javier Pastore cette année à l'AS Roma. En effet, l'Argentin a disputé 12 rencontres et été décisif à 2 reprises pour le club de la Louve. Le milieu de terrain est revenu sur son choix de quitter le Paris Saint-Germain, lui qui était l'un des symboles du renouveau du club depuis l'arrivée de QSI.

"J'ai senti de mon côté que c'était le moment de quitter le club. Peut-être que si j'avais été dans de meilleures conditions physiques, ou si j'avais joué un peu plus les dernières années, je serais resté", a expliqué Pastore dans une interview accordée à Téléfoot. "Le club voulait me prolonger et voulait que je finisse ma carrière à Paris. Je ne me sentais plus capable d'aider l'équipe, d'apporter quelque chose de plus au club."

Pourtant, El Flaco était l'un des chouchous des fans du club de la capitale. "Dès le premier jour, les supporters parisiens ont noué une relation très forte avec moi. Je ne sais pas si j'ai pu leur rendre cette affection. Mais après mon but contre Chelsea en Ligue des champions, c'était magnifique. J'ai senti que l'amour des supporters était encore plus grand pour moi", a conclu Pastore.