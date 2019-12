Meilleur joueur africain de l'année : Les trois finalistes sont connus

Les trois finalistes pour le titre de meilleur joueur africain de l’année 2019 sont connus. Sans grande surprise, on retrouve les deux joueurs de Liverpool Mohamed Salah et Sadio Mané et l’ailier de Manchester City Riyad Mahrez.

Les deux joueurs des Reds ont remporté la Ligue des Champions et le Mondial des Clubs ce samedi soir. Avec le Sénégal, Mané a également disputé la finale de la Coupe d’Afrique des Nations remportée par l’Algérie de Mahez. Ce dernier a également soulevé la Premier League. Les résultats seront connus le 7 janvier prochain.

🚨 And then there are 3⃣!



🇪🇬 @MoSalah@LFC - @Pharaohs



🇩🇿 @Mahrez22@ManCity - @LesVerts



🇸🇳 Sadio Mané @LFC - @FootballSenegal



Who will be crowned the best in Africa on the 7th of January In Hurghada? 👑 pic.twitter.com/mc7o47Bk1j