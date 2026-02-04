Alexis Saelemaekers absent pour la première fois de la saison : le Diable Rouge est blessé

Alexis Saelemaekers était absent pour la toute première fois de la saison en Serie A ce mardi soir. Le Diable Rouge souffre d'une blessure aux adducteurs.

C’est un petit événement puisque le joueur belge n’avait encore manqué aucune rencontre de l’AC Milan cette saison. Au total, il a pris part à 26 rencontres toutes compétitions confondues sur désormais 27 possibles.

Sans son ailier, l’AC Milan s’est tout de même imposé. Les Rossoneri sont venus à bout de Bologne en s’imposant sur le score de 0-3.

Koni De Winter était à nouveau titulaire. Le défenseur belge s’est véritablement installé dans le onze de base de l’AC Milan. Il a, cette fois encore, réalisé une solide prestation.

Un retour possible ce week-end ?

La période d’indisponibilité d’Alexis Saelemaekers ne devrait pas être de longue durée. Si les choses tournent bien, il pourrait même revenir ce week-end. Un risque existe cependant d’une absence d'au moins 20 jours.



Il pourrait éventuellement manquer le prochain match de ce vendredi contre Pise, celui contre Côme le mercredi suivant et dans le pire des cas aussi la rencontre du dimanche 22 février contre Parme. Une absence plus longue semble peu probable. L’AC Milan espère évidemment qu’il fera son retour assez rapidement, lui qui est devenu une véritable pièce maîtresse du club.