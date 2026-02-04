Eden Hazard se lance dans une aventure viticole : voici ses nouveaux vins

Cela se préparait depuis quelque temps, mais c'est désormais officiel : Eden Hazard rejoint le projet viticole Le Vin des Champions (The Wine of Champions). Trois déclinaisons de vin sont proposées : un rouge, un rosé et un blanc.

Ce projet est lancé par Fabio Cordella, ancien joueur italien devenu désormais entrepreneur. Ce label réunit des stars du football prêtes à commercialiser leur propre vin. Gianluigi Buffon, Ronaldinho, Wesley Sneijder ou encore Marco Materazzi se sont également lancés dans cette aventure.

Cette collaboration est une édition spéciale limitée, ce n’est pas une collaboration sur le long terme. Une occasion spéciale pour Eden Hazard d’avoir un vin à son effigie.

Fabio Cordella avait vu sa carrière de football arrêtée suite à une blessure au genou. Il s’est alors reconverti dans le business entrepreneurial, mais est également resté actif dans le football, notamment en tant que directeur sportif de l’Union Saint-Gilloise de 2008 à 2011. En parallèle, il s’est aussi lancé dans ce projet en reprenant l’entreprise viticole de sa famille, qui existe depuis 1911 dans les Pouilles.

Une immersion dans les coulisses du vin "Eden Hazard"

"Les vins Eden Hazard sont officiellement disponibles. Quelle émotion ! Les trois premières bouteilles sont déjà en vente, mais les surprises ne s’arrêtent pas là !", écrit le créateur du projet sur Instagram ce mardi dans une publication réalisée en collaboration avec Eden Hazard.

Dans la vidéo partagée, l’ancien Diable Rouge est aperçu en train de visiter la cave à vin, mais aussi de goûter "son" vin. On y découvre également les trois différentes sortes de vins.



