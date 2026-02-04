Eden Hazard se lance dans une aventure viticole : voici ses nouveaux vins

Eden Hazard se lance dans une aventure viticole : voici ses nouveaux vins
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Cela se préparait depuis quelque temps, mais c'est désormais officiel : Eden Hazard rejoint le projet viticole Le Vin des Champions (The Wine of Champions). Trois déclinaisons de vin sont proposées : un rouge, un rosé et un blanc.

Ce projet est lancé par Fabio Cordella, ancien joueur italien devenu désormais entrepreneur. Ce label réunit des stars du football prêtes à commercialiser leur propre vin. Gianluigi Buffon, Ronaldinho, Wesley Sneijder ou encore Marco Materazzi se sont également lancés dans cette aventure.

Cette collaboration est une édition spéciale limitée, ce n’est pas une collaboration sur le long terme. Une occasion spéciale pour Eden Hazard d’avoir un vin à son effigie.

Fabio Cordella avait vu sa carrière de football arrêtée suite à une blessure au genou. Il s’est alors reconverti dans le business entrepreneurial, mais est également resté actif dans le football, notamment en tant que directeur sportif de l’Union Saint-Gilloise de 2008 à 2011. En parallèle, il s’est aussi lancé dans ce projet en reprenant l’entreprise viticole de sa famille, qui existe depuis 1911 dans les Pouilles.

Une immersion dans les coulisses du vin "Eden Hazard"

"Les vins Eden Hazard sont officiellement disponibles. Quelle émotion ! Les trois premières bouteilles sont déjà en vente, mais les surprises ne s’arrêtent pas là !", écrit le créateur du projet sur Instagram ce mardi dans une publication réalisée en collaboration avec Eden Hazard.

Dans la vidéo partagée, l’ancien Diable Rouge est aperçu en train de visiter la cave à vin, mais aussi de goûter "son" vin. On y découvre également les trois différentes sortes de vins.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Eden Hazard

Plus de news

Alexis Saelemaekers absent pour la première fois de la saison : le Diable Rouge est blessé

Alexis Saelemaekers absent pour la première fois de la saison : le Diable Rouge est blessé

18:20
🎥 Quand Nilson Angulo fait ses adieux aux joueurs d'Anderlecht

🎥 Quand Nilson Angulo fait ses adieux aux joueurs d'Anderlecht

18:00
Ibrahim Karamoko aligné aux côtés de Hugo Ekitiké, Rayan Cherki ou encore Wesley Fofana

Ibrahim Karamoko aligné aux côtés de Hugo Ekitiké, Rayan Cherki ou encore Wesley Fofana

17:30
Voici la clé du match entre l'Union SG et le Sporting de Charleroi, selon Hans Cornelis

Voici la clé du match entre l'Union SG et le Sporting de Charleroi, selon Hans Cornelis

16:40
Les premiers mots d'Edward Still en tant qu'entraîneur d'Anderlecht : "J'ai vécu ça avec beaucoup d'émotion"

Les premiers mots d'Edward Still en tant qu'entraîneur d'Anderlecht : "J'ai vécu ça avec beaucoup d'émotion"

16:20
Coup de tonnerre au RFC Liège, le transfert de Khadim Dieng tombe à l'eau : voici pourquoi

Coup de tonnerre au RFC Liège, le transfert de Khadim Dieng tombe à l'eau : voici pourquoi

15:51
"Ce sera un gros challenge" : David Hubert se méfie des Zèbres avant la demi-finale aller de Coupe de Belgique

"Ce sera un gros challenge" : David Hubert se méfie des Zèbres avant la demi-finale aller de Coupe de Belgique

15:30
Un nouveau signe fort : la valeur du noyau d'Anderlecht n'a plus été aussi basse depuis longtemps

Un nouveau signe fort : la valeur du noyau d'Anderlecht n'a plus été aussi basse depuis longtemps

15:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Soumah - Frutos - De Cat

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 04/02: Soumah - Frutos - De Cat

14:00
Formé au club, l'élégance incarnée : un candidat évident pour le RSC Anderlecht ? Analyse

Formé au club, l'élégance incarnée : un candidat évident pour le RSC Anderlecht ?

14:40
"On n'a pas peur de l'Union" : Hans Cornelis optimiste avant la demi-finale aller face à l'Union SG

"On n'a pas peur de l'Union" : Hans Cornelis optimiste avant la demi-finale aller face à l'Union SG

14:20
2
OFFICIEL : un nouveau départ acté à La Gantoise

OFFICIEL : un nouveau départ acté à La Gantoise

14:00
Hans Cornelis annonce une bonne nouvelle avant d'affronter l'Union SG

Hans Cornelis annonce une bonne nouvelle avant d'affronter l'Union SG

13:30
OFFICIEL : Nicolas Frutos quitte la RAAL La Louvière et va rejoindre Charleroi

OFFICIEL : Nicolas Frutos quitte la RAAL La Louvière et va rejoindre Charleroi

12:53
Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

Van de Perre de retour, le choix des armes pour Cornelis : les compos probables de Charleroi - Union

12:20
Karel Geraerts se réjouit qu'Anderlecht l'ait laissé filer : "Il s'est imposé rapidement"

Karel Geraerts se réjouit qu'Anderlecht l'ait laissé filer : "Il s'est imposé rapidement"

12:40
Cette offre-là était nettement insuffisante : Anderlecht n'a pas laissé partir Nathan De Cat en fin de mercato

Cette offre-là était nettement insuffisante : Anderlecht n'a pas laissé partir Nathan De Cat en fin de mercato

12:00
Et maintenant, quelle défense au Standard ? Les chiffres sont clairs, mais Vincent Euvrard les suivra-t-il ? Analyse

Et maintenant, quelle défense au Standard ? Les chiffres sont clairs, mais Vincent Euvrard les suivra-t-il ?

11:40
"On pense souvent que c'est de ma faute, mais..." : Noa Lang pointe le responsable de son échec au Napoli

"On pense souvent que c'est de ma faute, mais..." : Noa Lang pointe le responsable de son échec au Napoli

11:20
L'Arabie Saoudite perd une star, et Domenico Tedesco s'offre un champion du monde

L'Arabie Saoudite perd une star, et Domenico Tedesco s'offre un champion du monde

11:00
"Éviter un scénario à la Amuzu" : pourquoi Anderlecht a vendu Nilson Angulo dès cet hiver

"Éviter un scénario à la Amuzu" : pourquoi Anderlecht a vendu Nilson Angulo dès cet hiver

10:30
1
Ce qu'a dit Mehdi Bayat à Hans Cornelis avant les trois matchs qui ont tout changé

Ce qu'a dit Mehdi Bayat à Hans Cornelis avant les trois matchs qui ont tout changé

10:00
Roberto De Zerbi ne s'en remet pas : "Le match à Bruges laisse des cicatrices"

Roberto De Zerbi ne s'en remet pas : "Le match à Bruges laisse des cicatrices"

09:30
Très beau renfort pour Tubize-Braine dans la course au titre en D1 ACFF

Très beau renfort pour Tubize-Braine dans la course au titre en D1 ACFF

09:00
Genk renforce ses jeunes, en difficulté en D1B, avec un buteur très prometteur

Genk renforce ses jeunes, en difficulté en D1B, avec un buteur très prometteur

08:30
Ca n'aidera pas Edward Still : l'absence d'un cadre d'Anderlecht pour quelques semaines confirmée

Ca n'aidera pas Edward Still : l'absence d'un cadre d'Anderlecht pour quelques semaines confirmée

08:00
1
Drame en Challenger Pro League : un joueur rentre au pays suite au décès de son frère

Drame en Challenger Pro League : un joueur rentre au pays suite au décès de son frère

07:40
Un match de patron : Theo Leoni propulse Reims en quarts de finale de la Coupe de France

Un match de patron : Theo Leoni propulse Reims en quarts de finale de la Coupe de France

07:00
Le Club de Bruges joue avec le feu : un pari qui pourrait coûter (très) cher

Le Club de Bruges joue avec le feu : un pari qui pourrait coûter (très) cher

07:20
Le Club de Bruges prépare déjà l'été : quatre piliers du vestiaire sont sur le départ

Le Club de Bruges prépare déjà l'été : quatre piliers du vestiaire sont sur le départ

06:30
Tout était bouclé, mais le transfert a capoté : l'Antwerp a pris une décision radicale

Tout était bouclé, mais le transfert a capoté : l'Antwerp a pris une décision radicale

23:00
Coup de tonnerre au Real Madrid : Thibaut Courtois est allé voir la direction pour régler un problème

Coup de tonnerre au Real Madrid : Thibaut Courtois est allé voir la direction pour régler un problème

22:30
Scandale à Hambourg : un ex-Rouche écope de la plus grosse amende de l'histoire de son club

Scandale à Hambourg : un ex-Rouche écope de la plus grosse amende de l'histoire de son club

22:03
Genk se frotte les mains : Hyeon-gyu Oh s'envole pour la Turquie contre une belle somme

Genk se frotte les mains : Hyeon-gyu Oh s'envole pour la Turquie contre une belle somme

21:35
Vincent Kompany, successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

Vincent Kompany, successeur de Pep Guardiola à Manchester City ?

21:21
La FIFA a failli faire capoter l'arrivée de la dernière recrue d'Anderlecht

La FIFA a failli faire capoter l'arrivée de la dernière recrue d'Anderlecht

21:01

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 24
Westerlo Westerlo 06/02 STVV STVV
Zulte Waregem Zulte Waregem 07/02 FCV Dender EH FCV Dender EH
Charleroi Charleroi 07/02 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
La Gantoise La Gantoise 07/02 OH Louvain OH Louvain
KRC Genk KRC Genk 08/02 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 08/02 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 08/02 Standard Standard
KV Malines KV Malines 08/02 Antwerp Antwerp
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved