🎥 Quand Nilson Angulo fait ses adieux aux joueurs d'Anderlecht

Nilson Angulo a quitté Anderlecht pour rejoindre Sunderland après avoir passé un peu plus de trois ans et demi en terre bruxelloise. Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux du club, nous pouvons le voir faire ses adieux aux joueurs et au staff.

Nilson Angulo n’est pas parti comme un voleur d’Anderlecht. Le joueur a pris le temps de saluer une dernière fois ses désormais anciens coéquipiers avant de jouer pour Sunderland.

L’Équatorien est entré dans la cantine du club pour la dernière fois. L’occasion pour lui de dire au revoir à tout le monde.

Un petit discours

On l’aperçoit saluer ses anciens collègues avant de finalement faire un petit discours. "Tout le meilleur pour le futur, aussi pour la compétition. Merci pour tout", a-t-il déclaré devant les joueurs d’Anderlecht et le staff.

Des applaudissements s’en sont évidemment suivis pour celui qui a malgré tout apporté beaucoup au club. Cette saison, il était l’un des pions essentiels de Besnik Hasi.

Il est parti en Angleterre pour 17,3 millions d’euros, avec trois millions d’euros de bonus éventuels liés aux performances. À Sunderland, il a paraphé un contrat le liant au club jusqu’en juin 2030.