Ibrahim Karamoko aligné aux côtés de Hugo Ekitiké, Rayan Cherki ou encore Wesley Fofana

Le quotidien français L'Équipe a dévoilé son "équipe type des Français du week-end". Le joueur du Standard de Liège, Ibrahim Karamoko, y figure.

Dimanche, le Standard de Liège affrontait Anderlecht pour le compte de la 23e journée de Pro League. Les Rouches se sont imposés sur le score de 2-0, notamment grâce à un premier but inscrit par le Français Ibrahim Karamoko, que nous avions également placé dans notre équipe de la semaine.

La performance du joueur de 24 ans n’est pas passée inaperçue, et ce même en dehors de nos frontières. Ibrahim Karamoko figure dans "l’équipe type des Français du week-end" aux côtés de joueurs comme Pierre Kalulu (Juventus), Hugo Ekitiké (Liverpool), Ibrahima Konaté (Liverpool), Rayan Cherki (Manchester City) ou encore Wesley Fofana (Chelsea).

Être repris dans ce onze flatte certainement Ibrahim Karamoko, qui rêve sans doute de représenter un jour son pays. Cela s’annonce cependant plus que jamais difficile. À 24 ans, il est encore très loin d’une sélection.

Un joueur de Westerlo également dans le XI

Un autre joueur de Pro League figure également dans ce onze. Dylan Ourega, joueur français de Westerlo, est aligné en tant qu’arrière gauche.

Melvin Mastil (Stade Nyonnais), William Mikelbrencis (Hambourg), Noé Lebreton (NEC Nimègue) et Éli Junior Kroupi (Bournemouth) sont les autres noms cités qui viennent compléter l’équipe type du journal L’Équipe.