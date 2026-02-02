Des montants incroyables : Bruges refuse 100 millions d'euros et clôture son mercato

Le mercato hivernal est terminé au Club de Bruges. Christos Tzolis, Joël Ordonez et Raphael Onyedika ne partiront pas, tandis qu'Andreas Schjelderup ne posera pas ses valises en Venise du Nord.

Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions mais inconstant en championnat et battu par l’Union ce dimanche, le Club de Bruges n’a pas connu un mercato hivernal très animé.

Les Blauw & Zwart ont enregistré les départs de Zaid Romero, prêté à Getafe, et de Kaye Furo, pour qui Brentford a offert 10 millions d’euros, et ne se sont renforcés qu’avec l’arrivée de Félix Lemaréchal, ancien joueur du Cercle, pour 6,5 millions d’euros.

En cette dernière journée de mercato, un dernier dossier était sur la table en Venise du Nord : celui d’Andreas Schjelderup, que la direction brugeoise essayait toujours de faire venir. Mais malgré l’envie du joueur de poser ses valises au Jan Breydelstadion, Benfica a décidé de ne pas le laisser partir après son doublé inscrit face au Real Madrid en Ligue des Champions.

Bruges a refusé 100 millions d'euros

Il n’y aura donc pas de dernier transfert entrant au Club de Bruges, ni de départ, assure Het Laatste Nieuws, qui rapporte que les Brugeois ont refusé… 100 millions d’euros d’offres pour trois joueurs.

Il y a quelques jours, Crystal Palace aurait proposé 40 millions d’euros pour Joël Ordonez, une offre de 35 millions d’euros pour Christos Tzolis aurait aussi été refusée, au même titre que les avances de Wolfsburg et Galatasaray pour Raphael Onyedika. Bruges veut jouer le titre avec l’effectif actuel et n’a donc pas voulu se déforcer, tandis que le jeune Jesse Bisiwu pourrait également recevoir davantage d’opportunités.