Des montants incroyables : Bruges refuse 100 millions d'euros et clôture son mercato

Des montants incroyables : Bruges refuse 100 millions d'euros et clôture son mercato
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le mercato hivernal est terminé au Club de Bruges. Christos Tzolis, Joël Ordonez et Raphael Onyedika ne partiront pas, tandis qu'Andreas Schjelderup ne posera pas ses valises en Venise du Nord.

Qualifié pour les barrages de la Ligue des Champions mais inconstant en championnat et battu par l’Union ce dimanche, le Club de Bruges n’a pas connu un mercato hivernal très animé.

Les Blauw & Zwart ont enregistré les départs de Zaid Romero, prêté à Getafe, et de Kaye Furo, pour qui Brentford a offert 10 millions d’euros, et ne se sont renforcés qu’avec l’arrivée de Félix Lemaréchal, ancien joueur du Cercle, pour 6,5 millions d’euros.

En cette dernière journée de mercato, un dernier dossier était sur la table en Venise du Nord : celui d’Andreas Schjelderup, que la direction brugeoise essayait toujours de faire venir. Mais malgré l’envie du joueur de poser ses valises au Jan Breydelstadion, Benfica a décidé de ne pas le laisser partir après son doublé inscrit face au Real Madrid en Ligue des Champions.

Bruges a refusé 100 millions d'euros

Il n’y aura donc pas de dernier transfert entrant au Club de Bruges, ni de départ, assure Het Laatste Nieuws, qui rapporte que les Brugeois ont refusé… 100 millions d’euros d’offres pour trois joueurs.

Lire aussi… Buteur avant de revenir à Charleroi, Adem Zorgane en mode romantique : "Pas ma vision du football"
Il y a quelques jours, Crystal Palace aurait proposé 40 millions d’euros pour Joël Ordonez, une offre de 35 millions d’euros pour Christos Tzolis aurait aussi été refusée, au même titre que les avances de Wolfsburg et Galatasaray pour Raphael Onyedika. Bruges veut jouer le titre avec l’effectif actuel et n’a donc pas voulu se déforcer, tandis que le jeune Jesse Bisiwu pourrait également recevoir davantage d’opportunités.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Union SG
Christos Tzolis
Raphael Onyedika
Joel Ordonez

Plus de news

Buteur avant de revenir à Charleroi, Adem Zorgane en mode romantique : "Pas ma vision du football" Réaction

Buteur avant de revenir à Charleroi, Adem Zorgane en mode romantique : "Pas ma vision du football"

17:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Durka - Ngoy - Diawara - Hasi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 02/02: Durka - Ngoy - Diawara - Hasi

17:00
5 joueurs belges à suivre avant le Mondial 2026 : de futures surprises dans la liste finale de Rudi Garcia ?

5 joueurs belges à suivre avant le Mondial 2026 : de futures surprises dans la liste finale de Rudi Garcia ?

17:20
Le futur remplaçant de Matthieu Epolo ? Le Standard prolonge le contrat d'un gardien prometteur

Le futur remplaçant de Matthieu Epolo ? Le Standard prolonge le contrat d'un gardien prometteur

17:00
Officiel : sans club depuis octobre, Ronny Deila signe chez l'une des grandes déceptions de l'Europa League

Officiel : sans club depuis octobre, Ronny Deila signe chez l'une des grandes déceptions de l'Europa League

15:40
Ivan Leko n'y arrive pas face à David Hubert : "Pour être honnêtes, nous avons été un peu surpris" Réaction

Ivan Leko n'y arrive pas face à David Hubert : "Pour être honnêtes, nous avons été un peu surpris"

07:20
Premier favori : Anderlecht songe à un ancien coach de Pro League pour remplacer Besnik Hasi

Premier favori : Anderlecht songe à un ancien coach de Pro League pour remplacer Besnik Hasi

16:00
Parti au Koweït, l'ancien Diablotin Julien Ngoy revient dans un championnat européen

Parti au Koweït, l'ancien Diablotin Julien Ngoy revient dans un championnat européen

16:40
Victime du renouveau de l'Antwerp : titulaire en début de saison, il va quitter le Bosuil après six mois

Victime du renouveau de l'Antwerp : titulaire en début de saison, il va quitter le Bosuil après six mois

16:20
Grosse surprise : Anderlecht voit partir un titulaire, direction l'Angleterre !

Grosse surprise : Anderlecht voit partir un titulaire, direction l'Angleterre !

15:20
4
Les Loups ont refusé l'offre : un titulaire de la RAAL aurait pu rejoindre... l'Azerbaïdjan

Les Loups ont refusé l'offre : un titulaire de la RAAL aurait pu rejoindre... l'Azerbaïdjan

15:00
"Je ne suis pas surpris" : la stat' folle de l'Union en 2026 qui ravit David Hubert...et Harry Kane Réaction

"Je ne suis pas surpris" : la stat' folle de l'Union en 2026 qui ravit David Hubert...et Harry Kane

23:20
Douche froide pour le Club de Bruges : un transfert à 11 millions d'euros est en train de capoter

Douche froide pour le Club de Bruges : un transfert à 11 millions d'euros est en train de capoter

22:00
Le C4 de Besnik Hasi pourrait changer la donne : un départ se profilait à Anderlecht, mais...

Le C4 de Besnik Hasi pourrait changer la donne : un départ se profilait à Anderlecht, mais...

14:20
Kyan Vaesen va quitter Westerlo... et rejoindre un autre club de D1A

Kyan Vaesen va quitter Westerlo... et rejoindre un autre club de D1A

13:40
Le double de sa valeur, et pourtant : une offre de 20 M€ refusée pour ce Diable Rouge

Le double de sa valeur, et pourtant : une offre de 20 M€ refusée pour ce Diable Rouge

14:00
19 millions sur la table : Wolfsburg pousse pour le monsieur propre de la Pro League

19 millions sur la table : Wolfsburg pousse pour le monsieur propre de la Pro League

13:00
2
Du mouvement au RFC Liège : une arrivée défensive officialisée, en attendant le remplaçant d'Oumar Diouf

Du mouvement au RFC Liège : une arrivée défensive officialisée, en attendant le remplaçant d'Oumar Diouf

13:20
Bruges est tombé sur tout ce dont manquait Marseille : "On a joué comme l'Union doit jouer"

Bruges est tombé sur tout ce dont manquait Marseille : "On a joué comme l'Union doit jouer"

21:50
Un club étranger prêt à miser gros sur Rafiki Saïd : le joueur réagit

Un club étranger prêt à miser gros sur Rafiki Saïd : le joueur réagit

12:00
1
De la concurrence pour Nilson Angulo ? Anderlecht piste un ailier dans la forme de sa vie

De la concurrence pour Nilson Angulo ? Anderlecht piste un ailier dans la forme de sa vie

12:40
1
C'est officiel : le Standard acte son premier départ de l'hiver

C'est officiel : le Standard acte son premier départ de l'hiver

12:15
Patris a encore Forbs dans sa poche, Zorgane au bout de l'effort : les notes de l'Union contre Bruges

Patris a encore Forbs dans sa poche, Zorgane au bout de l'effort : les notes de l'Union contre Bruges

21:20
3
Limoger Besnik Hasi : était-ce vraiment la bonne solution à Anderlecht ?

Limoger Besnik Hasi : était-ce vraiment la bonne solution à Anderlecht ?

11:40
C'est signé ! Le Club de Bruges recute un jeune espoir anglais de 18 ans

C'est signé ! Le Club de Bruges recute un jeune espoir anglais de 18 ans

08:20
Bruges et Genk refusent des fortunes de la part du même club

Bruges et Genk refusent des fortunes de la part du même club

23:00
Le Parc Duden toujours imprenable ! L'Union fait craquer Bruges et réalise la bonne opération du week-end

Le Parc Duden toujours imprenable ! L'Union fait craquer Bruges et réalise la bonne opération du week-end

20:27
Charleroi n'en finit plus de surprendre depuis le départ de Rik De Mil : "Comme si un frein avait été levé"

Charleroi n'en finit plus de surprendre depuis le départ de Rik De Mil : "Comme si un frein avait été levé"

11:00
🎥 Un vilain raté et l'offre d'un club historique repoussée : le triste week-end de Lucas Stassin

🎥 Un vilain raté et l'offre d'un club historique repoussée : le triste week-end de Lucas Stassin

11:20
Adieux aux joueurs, recherche d'un successeur : dans les coulisses du C4 de Besnik Hasi

Adieux aux joueurs, recherche d'un successeur : dans les coulisses du C4 de Besnik Hasi

10:30
Besnik Hasi entraînera-t-il Olivier Renard dans sa chute ? Deux anciens d'Anderlecht ne mâchent pas leurs mots

Besnik Hasi entraînera-t-il Olivier Renard dans sa chute ? Deux anciens d'Anderlecht ne mâchent pas leurs mots

10:00
1
Enfin le match référence pour Sébastien Pocognoli : "Quelque chose est en train de se créer"

Enfin le match référence pour Sébastien Pocognoli : "Quelque chose est en train de se créer"

09:30
Un cadeau empoisonné : Danylo Sikan et Moussa Diarra ne peuvent pas encore être jugés

Un cadeau empoisonné : Danylo Sikan et Moussa Diarra ne peuvent pas encore être jugés

08:40
Avec les remerciements de Stijn Stijnen : un départ se précise à Charleroi

Avec les remerciements de Stijn Stijnen : un départ se précise à Charleroi

09:00
Anderlecht libéré par le départ d'Hasi, vraiment ? "Edward Still est tout aussi coupable de la situation"

Anderlecht libéré par le départ d'Hasi, vraiment ? "Edward Still est tout aussi coupable de la situation"

08:00
Hasi out... et maintenant ? Cet Anderlecht-là paraît au fond du trou

Hasi out... et maintenant ? Cet Anderlecht-là paraît au fond du trou

07:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 23
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-1 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 Antwerp Antwerp
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Westerlo Westerlo
STVV STVV 0-2 Charleroi Charleroi
Standard Standard 2-0 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KRC Genk KRC Genk
Union SG Union SG 1-0 FC Bruges FC Bruges
OH Louvain OH Louvain 2-2 KV Malines KV Malines
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved