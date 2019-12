Un déplacement cauchemardesque pour les supporters de Nîmes

Ces dernières semaines, les autorités mettent en place des mesures drastiques contre les supporters de football. Les derniers à en avoir fait les frais sont ceux de Nîmes.

Initialement interdits de se déplacer à plus de... 200, les Nîmois n'ont eu que faire de cet arrêt préfectoral et ont tenté de se rendre à 400 dans le parcage marseillais ce samedi soir. Mais la police française n'a pas accepté la manoeuvre. Les huit cars de supporters ont été arrêtés et priés de faire demi-tour.

Mais, ce qui a le plus fait couler d'encre, c'est la manière dont les événements se sont passés. Les supporters nîmois qui voulaient se rendre au Vélodrome pour suivre leur équipe ont été gazés par la police, matraqués pour certains, et enfermés pendant plusieurs heures dans des conditions très précaires. Ces événements ont eu lieu dans un contexte français très répressif envers les supporters.

Récemment, les Stéphanois se sont vus imposés un huis-clos à titre conservatoire pour usage d'engins pyrotechniques. De nombreuses restrictions de déplacement ont également été prises par les autorités françaises.