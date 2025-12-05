Voici quand Romeo Vermant espère faire son retour

Voici quand Romeo Vermant espère faire son retour
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Romeo Vermant a été victime d'une commotion cérébrale après un gros choc avec le défenseur louvaniste Noë Dussenne et doit désormais respecter une période de repos obligatoire. Mais il espère déjà bientôt revenir.

En raison de sa commotion cérébrale, Romeo Vermant manquera certainement le déplacement à Saint-Trond, rapporte Het Laatste Nieuws. Le Club de Bruges part d’ailleurs dès aujourd’hui pour le Stayen afin de préparer ce match sur terrain synthétique.

Le jeune attaquant vise désormais le match à domicile contre Arsenal, même si cette rencontre paraît, elle aussi, très incertaine. En cas de commotion, la prudence reste la règle, et le Club de Bruges suit son rétablissement au jour le jour.

L'infirmerie bien remplie à Bruges

Pour le Club de Bruges, c’est un nouveau coup dur dans une saison marquée par les absences. Bjorn Meijer est bien revenu, mais la liste des blessés reste longue, avec divers problèmes physiques pour Mignolet, Audoor, Sabbe, Reis ou encore Jackers.

Le club pointe du doigt un calendrier surchargé pour expliquer ces difficultés. Bruges a déjà disputé 28 matchs, dont quatre rendez-vous cruciaux en tours préliminaires de Ligue des champions. L’effectif compte aussi de nombreux internationaux qui accumulent des minutes supplémentaires en sélection.

À Louvain, certains remplaçants ont heureusement saisi leur chance. Hugo Vetlesen a marqué et livré une belle prestation, tandis que Gustaf Nilsson a également signé une entrée convaincante. La blessure de Romeo Vermant pourrait d’ailleurs ouvrir la porte à leur réintégration dans le onze.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis STVV - FC Bruges en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (06/12).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
STVV
Romeo Vermant

Plus de news

L'Antwerp reçoit le feu vert tant attendu... et un gros coup de boost pour la fin de saison

L'Antwerp reçoit le feu vert tant attendu... et un gros coup de boost pour la fin de saison

13:00
Un grand club allemand entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

Un grand club allemand entre dans la course pour Konstantinos Karetsas

12:40
Quelles sont les chances qu'Anderlecht, La Gantoise, le Standard et l'Union SG obtiennent gain de cause ?

Quelles sont les chances qu'Anderlecht, La Gantoise, le Standard et l'Union SG obtiennent gain de cause ?

11:00
1
Un moment décisif approche dans le dossier DAZN

Un moment décisif approche dans le dossier DAZN

12:00
Les critiques sont loin : Besnik Hasi a tout le vestiaire derrière lui

Les critiques sont loin : Besnik Hasi a tout le vestiaire derrière lui

11:40
OFFICIEL : un ancien joueur bien connu en Pro League et formé au FC Barcelone met un terme à sa carrière

OFFICIEL : un ancien joueur bien connu en Pro League et formé au FC Barcelone met un terme à sa carrière

10:00
Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

10:40
"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

11:20
Un joueur du Club de Bruges surpasse des défenseurs du Real Madrid et de Benfica

Un joueur du Club de Bruges surpasse des défenseurs du Real Madrid et de Benfica

06:20
"Nous n'avons peur de personne" : Amadou Onana prévient Arsenal avant le choc de ce samedi

"Nous n'avons peur de personne" : Amadou Onana prévient Arsenal avant le choc de ce samedi

10:20
La phase qui a lancé Charleroi : "Je ne lui ai pas encore parlé, j'aurais dit des choses que je regretterais" Réaction

La phase qui a lancé Charleroi : "Je ne lui ai pas encore parlé, j'aurais dit des choses que je regretterais"

09:20
Véritable désillusion pour l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers ce jeudi soir !

Véritable désillusion pour l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers ce jeudi soir !

09:40
🎥 Le moment de communion entre Besnik Hasi et ses joueurs après la qualification d'Anderlecht

🎥 Le moment de communion entre Besnik Hasi et ses joueurs après la qualification d'Anderlecht

09:01
Un premier but avec Charleroi pour assurer les quarts : "Comme quand j'évoluais en attaque à Anderlecht" Réaction

Un premier but avec Charleroi pour assurer les quarts : "Comme quand j'évoluais en attaque à Anderlecht"

08:20
Le CEO de DAZN donne des explications : "La Pro League ne peut pas prétendre être surprise"

Le CEO de DAZN donne des explications : "La Pro League ne peut pas prétendre être surprise"

07:40
1
Voici les présentateurs et le casting exceptionnel qui participera au tirage au sort ce vendredi soir

Voici les présentateurs et le casting exceptionnel qui participera au tirage au sort ce vendredi soir

08:40
"On est prioritaires" : Arthur Vermeeren en bonne voie pour poursuivre son aventure à l'OM en fin de saison ?

"On est prioritaires" : Arthur Vermeeren en bonne voie pour poursuivre son aventure à l'OM en fin de saison ?

08:00
"Je trouve cela irrespectueux" : un ancien joueur de Pro League critique Kos Karetsas

"Je trouve cela irrespectueux" : un ancien joueur de Pro League critique Kos Karetsas

07:23
Mondial 2026 : voici le groupe que la Belgique doit absolument éviter... et pourquoi

Mondial 2026 : voici le groupe que la Belgique doit absolument éviter... et pourquoi

07:00
Genk frappé de plein fouet : défaite et blessure d'un cadre pendant la rencontre

Genk frappé de plein fouet : défaite et blessure d'un cadre pendant la rencontre

06:40
Anderlecht ne s'arrête plus : les Mauves sortent Genk de la Coupe aux prolongations !

Anderlecht ne s'arrête plus : les Mauves sortent Genk de la Coupe aux prolongations !

23:10
Adriano Bertaccini s'est offert une soirée de rêve : "Contre Genk, j'ai toujours une revanche à prendre" Réaction

Adriano Bertaccini s'est offert une soirée de rêve : "Contre Genk, j'ai toujours une revanche à prendre"

05:00
4
Réforme de la Pro League : le CEO d'Anderlecht prend position sur le futur format

Réforme de la Pro League : le CEO d'Anderlecht prend position sur le futur format

23:00
Monaco et Sébastien Pocognoli prêts à priver le Club Bruges d'un renfort défensif

Monaco et Sébastien Pocognoli prêts à priver le Club Bruges d'un renfort défensif

21:40
Charleroi réconcilié avec la Coupe ? Les Zèbres étouffent Malines et filent en quart

Charleroi réconcilié avec la Coupe ? Les Zèbres étouffent Malines et filent en quart

22:27
1
Koné a encore les gants propres, Pflücke vainqueur à l'applaudimètre : les notes de Charleroi

Koné a encore les gants propres, Pflücke vainqueur à l'applaudimètre : les notes de Charleroi

22:40
Anderlecht menacé : un grand club de Premier League veut lui chiper un jeune talent

Anderlecht menacé : un grand club de Premier League veut lui chiper un jeune talent

22:21
Un retour en Premier League ? Un club très ambitieux s'activerait pour Bilal El Khannouss

Un retour en Premier League ? Un club très ambitieux s'activerait pour Bilal El Khannouss

22:00
"L'Union n'a que six points d'avance" : Saint-Trond peut-il créer la surprise cette saison ?

"L'Union n'a que six points d'avance" : Saint-Trond peut-il créer la surprise cette saison ?

19:40
Une bombe éclate : un dirigeant de l'Union visé par de lourdes accusations

Une bombe éclate : un dirigeant de l'Union visé par de lourdes accusations

21:00
5
Anderlecht freiné d'entrée : Besnik Hasi doit revoir ses plans contre Genk

Anderlecht freiné d'entrée : Besnik Hasi doit revoir ses plans contre Genk

21:20
DAZN pourrait tout arrêter : la réponse très claire de la ministre

DAZN pourrait tout arrêter : la réponse très claire de la ministre

20:00
1
La direction de Vincent Kompany exige des réponses : l'UEFA déclenche la tempête à Munich

La direction de Vincent Kompany exige des réponses : l'UEFA déclenche la tempête à Munich

20:40
Rudi Garcia devra prendre note : la FIFA travaille sur des changements qui ne passeront pas inaperçus

Rudi Garcia devra prendre note : la FIFA travaille sur des changements qui ne passeront pas inaperçus

20:20
Une solution comme en France ? Où regarderons-nous le football belge la saison prochaine ?

Une solution comme en France ? Où regarderons-nous le football belge la saison prochaine ?

18:40
Bientôt sans son maître à jouer : l'Union face à un défi de taille Analyse

Bientôt sans son maître à jouer : l'Union face à un défi de taille

19:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 17
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 20:45 FCV Dender EH FCV Dender EH
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 06/12 Standard Standard
Union SG Union SG 06/12 La Gantoise La Gantoise
STVV STVV 06/12 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 07/12 Charleroi Charleroi
Westerlo Westerlo 07/12 Anderlecht Anderlecht
Antwerp Antwerp 07/12 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 07/12 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved