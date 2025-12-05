Voici quand Romeo Vermant espère faire son retour

Romeo Vermant a été victime d'une commotion cérébrale après un gros choc avec le défenseur louvaniste Noë Dussenne et doit désormais respecter une période de repos obligatoire. Mais il espère déjà bientôt revenir.

En raison de sa commotion cérébrale, Romeo Vermant manquera certainement le déplacement à Saint-Trond, rapporte Het Laatste Nieuws. Le Club de Bruges part d’ailleurs dès aujourd’hui pour le Stayen afin de préparer ce match sur terrain synthétique.

Le jeune attaquant vise désormais le match à domicile contre Arsenal, même si cette rencontre paraît, elle aussi, très incertaine. En cas de commotion, la prudence reste la règle, et le Club de Bruges suit son rétablissement au jour le jour.

L'infirmerie bien remplie à Bruges

Pour le Club de Bruges, c’est un nouveau coup dur dans une saison marquée par les absences. Bjorn Meijer est bien revenu, mais la liste des blessés reste longue, avec divers problèmes physiques pour Mignolet, Audoor, Sabbe, Reis ou encore Jackers.

Le club pointe du doigt un calendrier surchargé pour expliquer ces difficultés. Bruges a déjà disputé 28 matchs, dont quatre rendez-vous cruciaux en tours préliminaires de Ligue des champions. L’effectif compte aussi de nombreux internationaux qui accumulent des minutes supplémentaires en sélection.

À Louvain, certains remplaçants ont heureusement saisi leur chance. Hugo Vetlesen a marqué et livré une belle prestation, tandis que Gustaf Nilsson a également signé une entrée convaincante. La blessure de Romeo Vermant pourrait d’ailleurs ouvrir la porte à leur réintégration dans le onze.