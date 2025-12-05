Un moment décisif approche dans le dossier DAZN

Le 22 décembre prochain, DAZN et la Pro League plaideront devant le CEPANI (Centre belge d'arbitrage et de médiation).

Cela se déroulera dans le cadre d’un arbitrage d’urgence. La Pro League exige que l’actuel diffuseur du championnat continue de produire, distribuer et payer les droits télévisuels.

Et ce, malgré l’absence d’accord avec les opérateurs télécoms. La décision attendue ne sera toutefois que provisoire. Il faudra ensuite attendre une procédure d’arbitrage classique.

Le CEO de DAZN en Belgique a rassuré les abonnés dans la presse ce vendredi matin. Selon lui, les abonnés ne doivent pas craindre un écran noir : "Nous avons proposé de continuer à diffuser tous les matchs jusqu’à la fin de la saison… et de reverser toutes les recettes à la Pro League, moins les frais opérationnels."

Une situaion tendue

La situation entre DAZN et la Pro League reste tendue, mais DAZN ne semble pas se diriger vers une décision drastique de mettre un terme à ses contenus sur le football belge. Une bonne nouvelle pour tous les abonnés s’inquiétant de ne plus pouvoir suivre le championnat et la Coupe de Belgique.

Le week-end prochain encore, et ce jusqu’en fin de saison, il devrait donc y avoir du football belge à la télévision. Maintenant, rien n’est certain à 100 %, ce qui inquiète malgré tout.