Quelles sont les chances qu'Anderlecht, La Gantoise, le Standard et l'Union SG obtiennent gain de cause ?

Anderlecht, l'Union SG, La Gantoise et le Standard de Liège, demandent le report de la réforme du championnat. Le projet d'élargir la Pro League à 18 clubs et de supprimer les playoffs génère, selon eux, bien trop d'incertitudes. Mais pourront-ils réellement peser sur la décision finale ?

Les clubs soulignent qu’il ne s’agit pas d’une opposition, mais d’une démarche de prudence. Ils demandent de conserver provisoirement l’ancienne formule avec seize équipes, des Champions Playoffs et des Relegation Playoffs, afin de garantir une certaine stabilité pour la gestion sportive et financière.

L’origine de la contestation est également d’ordre juridique. L’Autorité de la concurrence a rendu un avis provisoire indiquant que certains éléments de la réforme, comme les quotas U23, pourraient être contraires aux règles. Cela renforce la position des quatre clubs.

S’ajoute à cela l’incertitude entourant les contrats médias et les nouvelles mesures fiscales. Les clubs craignent que l’introduction immédiate de la réforme mette sous pression l’attractivité et les revenus de la compétition. Un report leur donnerait un peu d’air pour mieux préparer la transition.

Le Club de Bruges et Genk ne seraient possiblement/probablement pas d’accord

Concrètement, les quatre clubs souhaitent que la Pro League demande de rétablir temporairement les anciennes règles ou, au minimum, de reporter l’entrée en vigueur de la réforme d’une saison. Ils plaident pour une évaluation commune de tous les aspects de la réforme.

Concernant les chances de succès : le débat aura lieu lors de l'Assemblée générale du 17 décembre. Plusieurs autres clubs partagent ces inquiétudes, mais le Club de Bruges et probablement Genk soutiendront la réforme. Il est donc incertain que les quatre clubs puissent obtenir une majorité, même si ce n'est pas totalement exclu.

