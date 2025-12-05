"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges
Photo: © photonews

Avant de retrouver le Stade Marien ce samedi, Siebe Van der Heyden s'est livré dans une longue interview au micro de la RTBF. Il a notamment évoqué les Diables Rouges et son unique rencontre qu'il a disputée sous les couleurs noires, jaunes et rouges.

Sa seule et unique rencontre qu'il a disputée avec les Diables Rouges, il n’est pas prêt de l’oublier : "Roberto Martínez est l’homme à qui je dois ma seule cap de Diable Rouge, contre le Burkina Faso (ndlr, un match amical en 2022). Un moment incroyable pour moi."

Il y avait des absents, mais il retire énormément de positif de cette expérience : "Les grands comme Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku n’étaient pas là, mais il y avait quand même Michy Batshuayi et Youri Tielemans : de la qualité, quoi ! Jouer 90 minutes avec eux, c’était incroyable pour un gars comme moi." 

Siebe Van der Heyden rêve de rejouer avec la Belgique

Siebe Van der Heyden espère d'ailleurs toujours pouvoir à nouveau porter le maillot de la Belgique : "Mais je vais vous le dire, porter ce maillot de la Belgique, j'espère encore le vivre dans ma vie : je n'ai pas abandonné ce rêve-là."

Il devra plus que jamais se montrer s'il souhaite un jour réintégrer l’effectif de l'équipe nationale. Avec des jeunes comme Nathan Ngoy qui éclôt, cela s'annonce très compliqué.

Mais lui y croit toujours. Âgé de 27 ans, il a encore de belles années devant lui ! Il sait que tout peut aller très vite dans le football et a donc envie d'y croire. Rudi Garcia doit certainement tout de même suivre quelque peu ses performances quand il regarde le championnat belge. Maintenant, sera-ce suffisant pour un jour être sélectionné ?

