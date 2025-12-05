"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

Avant de retrouver le Stade Marien ce samedi, Siebe Van der Heyden s'est livré dans une longue interview au micro de la RTBF. Il a notamment évoqué les Diables Rouges et son unique rencontre qu'il a disputée sous les couleurs noires, jaunes et rouges.

Sa seule et unique rencontre qu'il a disputée avec les Diables Rouges, il n’est pas prêt de l’oublier : "Roberto Martínez est l’homme à qui je dois ma seule cap de Diable Rouge, contre le Burkina Faso (ndlr, un match amical en 2022). Un moment incroyable pour moi."

Il y avait des absents, mais il retire énormément de positif de cette expérience : "Les grands comme Kevin De Bruyne ou Romelu Lukaku n’étaient pas là, mais il y avait quand même Michy Batshuayi et Youri Tielemans : de la qualité, quoi ! Jouer 90 minutes avec eux, c’était incroyable pour un gars comme moi."

Siebe Van der Heyden rêve de rejouer avec la Belgique

Siebe Van der Heyden espère d'ailleurs toujours pouvoir à nouveau porter le maillot de la Belgique : "Mais je vais vous le dire, porter ce maillot de la Belgique, j'espère encore le vivre dans ma vie : je n'ai pas abandonné ce rêve-là."

Il devra plus que jamais se montrer s'il souhaite un jour réintégrer l’effectif de l'équipe nationale. Avec des jeunes comme Nathan Ngoy qui éclôt, cela s'annonce très compliqué.

Mais lui y croit toujours. Âgé de 27 ans, il a encore de belles années devant lui ! Il sait que tout peut aller très vite dans le football et a donc envie d'y croire. Rudi Garcia doit certainement tout de même suivre quelque peu ses performances quand il regarde le championnat belge. Maintenant, sera-ce suffisant pour un jour être sélectionné ?