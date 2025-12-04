Christian Benteke de retour en Belgique ? Son frère, Jonathan, répond et ne pourrait pas être plus clair

Après avoir annoncé son départ de D.C. United, Christian Benteke est à la recherche d'un nouveau défi. L'ancien attaquant des Diables Rouges pourrait-il revenir en Belgique ? Oui, selon une rumeur mentionnant un intérêt de Bruges et d'Anderlecht. Non, selon son frère, Jonathan Benteke.

Après avoir inscrit 49 buts et délivré 11 passes décisives en 100 matchs, toutes compétitions confondues, Christian Benteke a annoncé qu'il quittera D.C. United en janvier, après trois saisons passées au sein de la franchise de MLS.

L'attaquant, qui a fêté ses 35 ans ce mercredi et qui compte 45 sélections avec les Diables Rouges (18 buts), est à la recherche d'un nouveau défi et a décidé de ne pas encore ranger les crampons. Depuis cette annonce, les rumeurs le concernant vont bon train.

"Big Ben" pourrait-il faire son grand retour en Belgique, plus de 13 ans après son départ de Genk pour Aston Villa contre près de 9 millions d'euros ? C'est en tout cas ce qu'a indiqué le spécialiste des transferts, Sacha Tavolieri, ce mercredi.

La "rumeur Benteke" déjà démentie

Selon lui, Christian Benteke envisagerait un retour en Belgique et le Sporting d'Anderlecht aurait déjà pris ses renseignements, tandis que le Club de Bruges suivrait aussi la situation. Aucune mention du Standard de Liège, son club formateur, qui n'aura bien sûr pas les finances pour le recruter, sauf immense diminution salariale de sa part.

Lire aussi… Vers un retour fracassant ? Christian Benteke cité dans deux clubs de Pro League !›Cependant, cette information n'est pas vraiment confirmée par le clan Benteke. Son frère, Jonathan, a répondu à la rumeur sur son compte X (anciennement Twitter) personnel avec une mention simple mais claire : "Fake news !". L'avenir de Christian Benteke devrait se dessiner avec plus de clarté dans les prochaines semaines.