"Nous n'avons peur de personne" : Amadou Onana prévient Arsenal avant le choc de ce samedi

"Nous n'avons peur de personne" : Amadou Onana prévient Arsenal avant le choc de ce samedi
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Aston Villa s'apprête à affronter le leader de Premier League, Arsenal, ce samedi en début d'après-midi. Amadou Onana est optimiste avant la rencontre.

Et il a raison de l'être. Son équipe réalise un bon début de saison en championnat. Les Villains sont actuellement troisièmes au classement à seulement six unités d'Arsenal.

Un succès face aux Gunners à domicile leur permettrait donc de revenir à trois points. Ce serait évidemment une très bonne opération pour Aston Villa. Ce mercredi, le club anglais s'est imposé dans un match rocambolesque sur le score de 3-4 face à Brighton.

Amadou Onana a d'ailleurs inscrit le troisième but d'Aston Villa. Une magnifique tête comme il en a le secret sur corner pour tromper le portier adverse. Youri Tielemans n'était lui pas titulaire et est monté au jeu en cours de match.

Arsenal favori pour le titre ? 

Au micro de TalkSport, Amadou Onana a été très clair sur son équipe favorite pour le titre : "C’est un gros défi qui nous attend. Arsenal, pour moi, est le grand favori pour le titre cette année."

Il y croit cependant avant d'affronter les Gunners : "Mais à domicile, nous avons toujours été plutôt bons contre eux. Nous n’avons peur de personne. Nous aborderons ce match avec le même état d’esprit." Le coup d'envoi de ce match sera donné ce samedi à 13h30.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Aston Villa - Arsenal en live sur Walfoot.be à partir de 13:30 (06/12).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Arsenal
Aston Villa
Amadou Onana

Plus de news

"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

"J'espère encore porter ce maillot" : Siebe Van der Heyden rêve toujours d'une place chez les Diables Rouges

11:20
Quelles sont les chances qu'Anderlecht, La Gantoise, le Standard et l'Union SG obtiennent gain de cause ?

Quelles sont les chances qu'Anderlecht, La Gantoise, le Standard et l'Union SG obtiennent gain de cause ?

11:00
Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

Plus importante que la victoire au Beerschot : la RAAL aborde sa 'finale de Coupe du Monde'

10:40
OFFICIEL : un ancien joueur bien connu en Pro League et formé au FC Barcelone met un terme à sa carrière

OFFICIEL : un ancien joueur bien connu en Pro League et formé au FC Barcelone met un terme à sa carrière

10:00
La phase qui a lancé Charleroi : "Je ne lui ai pas encore parlé, j'aurais dit des choses que je regretterais" Réaction

La phase qui a lancé Charleroi : "Je ne lui ai pas encore parlé, j'aurais dit des choses que je regretterais"

09:20
Véritable désillusion pour l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers ce jeudi soir !

Véritable désillusion pour l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers ce jeudi soir !

09:40
🎥 Le moment de communion entre Besnik Hasi et ses joueurs après la qualification d'Anderlecht

🎥 Le moment de communion entre Besnik Hasi et ses joueurs après la qualification d'Anderlecht

09:01
Un premier but avec Charleroi pour assurer les quarts : "Comme quand j'évoluais en attaque à Anderlecht" Réaction

Un premier but avec Charleroi pour assurer les quarts : "Comme quand j'évoluais en attaque à Anderlecht"

08:20
Voici les présentateurs et le casting exceptionnel qui participera au tirage au sort ce vendredi soir

Voici les présentateurs et le casting exceptionnel qui participera au tirage au sort ce vendredi soir

08:40
"On est prioritaires" : Arthur Vermeeren en bonne voie pour poursuivre son aventure à l'OM en fin de saison ?

"On est prioritaires" : Arthur Vermeeren en bonne voie pour poursuivre son aventure à l'OM en fin de saison ?

08:00
Le CEO de DAZN donne des explications : "La Pro League ne peut pas prétendre être surprise"

Le CEO de DAZN donne des explications : "La Pro League ne peut pas prétendre être surprise"

07:40
"Je trouve cela irrespectueux" : un ancien joueur de Pro League critique Kos Karetsas

"Je trouve cela irrespectueux" : un ancien joueur de Pro League critique Kos Karetsas

07:23
Mondial 2026 : voici le groupe que la Belgique doit absolument éviter... et pourquoi

Mondial 2026 : voici le groupe que la Belgique doit absolument éviter... et pourquoi

07:00
Genk frappé de plein fouet : défaite et blessure d'un cadre pendant la rencontre

Genk frappé de plein fouet : défaite et blessure d'un cadre pendant la rencontre

06:40
Un joueur du Club de Bruges surpasse des défenseurs du Real Madrid et de Benfica

Un joueur du Club de Bruges surpasse des défenseurs du Real Madrid et de Benfica

06:20
Anderlecht ne s'arrête plus : les Mauves sortent Genk de la Coupe aux prolongations !

Anderlecht ne s'arrête plus : les Mauves sortent Genk de la Coupe aux prolongations !

23:10
Adriano Bertaccini s'est offert une soirée de rêve : "Contre Genk, j'ai toujours une revanche à prendre" Réaction

Adriano Bertaccini s'est offert une soirée de rêve : "Contre Genk, j'ai toujours une revanche à prendre"

05:00
2
Réforme de la Pro League : le CEO d'Anderlecht prend position sur le futur format

Réforme de la Pro League : le CEO d'Anderlecht prend position sur le futur format

23:00
Charleroi réconcilié avec la Coupe ? Les Zèbres étouffent Malines et filent en quart

Charleroi réconcilié avec la Coupe ? Les Zèbres étouffent Malines et filent en quart

22:27
1
Un retour en Premier League ? Un club très ambitieux s'activerait pour Bilal El Khannouss

Un retour en Premier League ? Un club très ambitieux s'activerait pour Bilal El Khannouss

22:00
Anderlecht menacé : un grand club de Premier League veut lui chiper un jeune talent

Anderlecht menacé : un grand club de Premier League veut lui chiper un jeune talent

22:21
Koné a encore les gants propres, Pflücke vainqueur à l'applaudimètre : les notes de Charleroi

Koné a encore les gants propres, Pflücke vainqueur à l'applaudimètre : les notes de Charleroi

22:40
Une bombe éclate : un dirigeant de l'Union visé par de lourdes accusations

Une bombe éclate : un dirigeant de l'Union visé par de lourdes accusations

21:00
5
Monaco et Sébastien Pocognoli prêts à priver le Club Bruges d'un renfort défensif

Monaco et Sébastien Pocognoli prêts à priver le Club Bruges d'un renfort défensif

21:40
Anderlecht freiné d'entrée : Besnik Hasi doit revoir ses plans contre Genk

Anderlecht freiné d'entrée : Besnik Hasi doit revoir ses plans contre Genk

21:20
La direction de Vincent Kompany exige des réponses : l'UEFA déclenche la tempête à Munich

La direction de Vincent Kompany exige des réponses : l'UEFA déclenche la tempête à Munich

20:40
Rudi Garcia devra prendre note : la FIFA travaille sur des changements qui ne passeront pas inaperçus

Rudi Garcia devra prendre note : la FIFA travaille sur des changements qui ne passeront pas inaperçus

20:20
DAZN pourrait tout arrêter : la réponse très claire de la ministre

DAZN pourrait tout arrêter : la réponse très claire de la ministre

20:00
1
Bientôt sans son maître à jouer : l'Union face à un défi de taille Analyse

Bientôt sans son maître à jouer : l'Union face à un défi de taille

19:20
"L'Union n'a que six points d'avance" : Saint-Trond peut-il créer la surprise cette saison ?

"L'Union n'a que six points d'avance" : Saint-Trond peut-il créer la surprise cette saison ?

19:40
"Tu ne dois craindre personne" : Silvio Proto est très clair avant le tirage au sort des Diables Rouges

"Tu ne dois craindre personne" : Silvio Proto est très clair avant le tirage au sort des Diables Rouges

19:00
Une solution comme en France ? Où regarderons-nous le football belge la saison prochaine ?

Une solution comme en France ? Où regarderons-nous le football belge la saison prochaine ?

18:40
Charleroi face à un gros, Anderlecht bien servi : le tirage complet des quarts de finale de la Croky Cup

Charleroi face à un gros, Anderlecht bien servi : le tirage complet des quarts de finale de la Croky Cup

00:33
2
"Un sentiment amer" : Jelle Vossen réagit à la défaite de Zulte Waregem contre l'Union

"Un sentiment amer" : Jelle Vossen réagit à la défaite de Zulte Waregem contre l'Union

18:20
"La plus grande perte pour les Diables Rouges de ces cinquante dernières années"

"La plus grande perte pour les Diables Rouges de ces cinquante dernières années"

18:00
Donald Trump récompensé avec un prix lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ?

Donald Trump récompensé avec un prix lors du tirage au sort de la Coupe du monde 2026 ?

17:00
1

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 14
Bournemouth Bournemouth 0-1 Everton Everton
Fulham Fulham 4-5 Manchester City Manchester City
Newcastle Utd Newcastle Utd 2-2 Tottenham Tottenham
Burnley Burnley 0-1 Crystal Palace Crystal Palace
Wolverhampton Wolverhampton 0-1 Nottingham Forest Nottingham Forest
Brighton Brighton 3-4 Aston Villa Aston Villa
Arsenal Arsenal 2-0 Brentford Brentford
Leeds United Leeds United 3-1 Chelsea Chelsea
Liverpool Liverpool 1-1 Sunderland Sunderland
Manchester United Manchester United 1-1 West Ham Utd West Ham Utd
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved