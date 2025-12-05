"Nous n'avons peur de personne" : Amadou Onana prévient Arsenal avant le choc de ce samedi

Aston Villa s'apprête à affronter le leader de Premier League, Arsenal, ce samedi en début d'après-midi. Amadou Onana est optimiste avant la rencontre.

Et il a raison de l'être. Son équipe réalise un bon début de saison en championnat. Les Villains sont actuellement troisièmes au classement à seulement six unités d'Arsenal.

Un succès face aux Gunners à domicile leur permettrait donc de revenir à trois points. Ce serait évidemment une très bonne opération pour Aston Villa. Ce mercredi, le club anglais s'est imposé dans un match rocambolesque sur le score de 3-4 face à Brighton.

Amadou Onana a d'ailleurs inscrit le troisième but d'Aston Villa. Une magnifique tête comme il en a le secret sur corner pour tromper le portier adverse. Youri Tielemans n'était lui pas titulaire et est monté au jeu en cours de match.

Arsenal favori pour le titre ?

Au micro de TalkSport, Amadou Onana a été très clair sur son équipe favorite pour le titre : "C’est un gros défi qui nous attend. Arsenal, pour moi, est le grand favori pour le titre cette année."

Il y croit cependant avant d'affronter les Gunners : "Mais à domicile, nous avons toujours été plutôt bons contre eux. Nous n’avons peur de personne. Nous aborderons ce match avec le même état d’esprit." Le coup d'envoi de ce match sera donné ce samedi à 13h30.