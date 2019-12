Huis clos et amende pour avoir traité un joueur de nazi

Il y a deux semaines, les supporters du Rayo Vallecano (Division 2 espagnole) avaient fait parler d'eux en insultant de nazi un joueur adverse.

Et, pour cause, le joueur en question - Roman Zozulya - avait posé plusieurs fois avec des signes à l'effigie d'Adolf Hitler sur les réseaux sociaux. Les supporters du Rayo sont réputés pour leur engagement contre le fascisme. Ils lui avaient donc préparé un accueil particulier. Les chants et la banderole qui lui étaient destiné ont finalement poussé l'arbitre à suspendre la rencontre.

Ce vendredi, Belga est revenu avec une information importance dans cette affaire. La Fédération espagnole n'a pas sanctionné le joueur pour son apologie à un régime criminel mais bien les supporters du Rayo. Le club madrilène devra payer une amende de 18.000 euros. Qui plus est, la tribune derrière le goal devra rester fermée deux matchs supplémentaires durant.