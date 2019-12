🎥 Les larmes du buteur iranien de Brighton après son premier but

Transféré à l'été 2018 en provenance de l'AZ Alkmaar où il impressionnait (37 buts en 111 matchs), l'ailier iranien Alireza Jahanbakhsh (26 ans) ne joue pas beaucoup à Brighton & Hove Albion : ce samedi, contre Bournemouth, il ne disputait que son second match de Premier League cette saison. Il a donc été submergé par l'émotion en ouvrant le score pour son club, inscrivant son premier but sur le sol anglais en 27 rencontres.

It took Alireza Jahanbakhsh 27 games to get his first Brighton goal...



But it was worth the wait! ūüöÄpic.twitter.com/h0jErarYM2