Encore un limogeage en vue très prochainement en Pro League ?

Le Cercle de Bruges est sportivement dans l'impasse et végète juste au-dessus de la dernière place. Après des résultats décevants, un changement d'entraîneur semble inévitable. La fin d'Onur Cinel à la tête des Brugeois semble être proche.

Le Cercle de Bruges ne compte qu’un point d’avance sur la dernière place avec 13 unités. Seul Dender fait moins bien au classement. Après les récents limogeages d’entraîneurs, le prochain ne devrait pas tarder.

C’est en tout cas ce qu’affirme le Nieuwsblad. Selon le média, il est acquis que la club ne poursuivra pas avec son entraîneur Onur Cinel.

Fin de parcours pour Onur Cinel, un grand ménage en vue

Son licenciement n’a pas encore été officialisé, mais le Cercle, en concertation avec le club mère l’AS Monaco, serait déjà à la recherche d’un nouvel entraîneur.

Une piste scandinave est notamment étudiée. Et le départ d'Onur Cinel ne serait qu’un début, puisqu’une véritable vague de changements est attendue. Le Nieuwsblad écrit en effet qu’un staff presque entièrement renouvelé devrait être mis en place.



À noter enfin qu'Onur Cinel occupe encore une autre fonction : en plus d’être entraîneur principal du Cercle, il est actuellement aussi entraîneur adjoint de la sélection autrichienne.