"Il va devoir trouver ses leviers à lui" : Thomas Chatelle se montre clair à propos de David Hubert

David Hubert réussit-il ses débuts à l'Union Saint-Gilloise ? C'est la question qui a notamment été posée à Thomas Chatelle, consultant RTL Sports.

L'ancien Diable Rouge et joueur du KRC Genk, de Malines ou encore d'Anderlecht ne veut pas aller trop vite : "C’est vite dit, on peut toujours juger les changements d’un coach."

"Juger un coach sur ses remplacements aussi rapidement, lui qui est arrivé il y a 1,5 ou 2 mois, je n’irais pas trop vite", souligne-t-il.

Selon lui, il n'est pas comparable à l'entraîneur précédent qui est parti à l'AS Monaco : "Ce n’est pas du tout le même profil que Pocognoli et il va devoir trouver ses leviers à lui. Mais ils ne sont plus à leur top."

Un bilan mitigé

Le bilan de l'Union Saint-Gilloise sous David Hubert, toutes compétitions confondues, est le suivant après 14 rencontres : 7 victoires, 4 défaites et 3 nuls. Un bilan mitigé pour l'ancien coach d'Anderlecht, qui aurait peut-être espéré un peu mieux.

Lire aussi… Son tout premier but avec Charleroi : et si le salut d'Antoine Colassin passait par un changement de poste ?›

Ce samedi, l'Union Saint-Gilloise recevra Zulte Waregem pour le compte de la 19e journée de Jupiler Pro League. Une rencontre sur le papier largement à la portée des Bruxellois, qui se devront de prendre les points après avoir été tenus en échec par le Sporting de Charleroi.