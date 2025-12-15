"Il va devoir trouver ses leviers à lui" : Thomas Chatelle se montre clair à propos de David Hubert

"Il va devoir trouver ses leviers à lui" : Thomas Chatelle se montre clair à propos de David Hubert

David Hubert réussit-il ses débuts à l'Union Saint-Gilloise ? C'est la question qui a notamment été posée à Thomas Chatelle, consultant RTL Sports.

L'ancien Diable Rouge et joueur du KRC Genk, de Malines ou encore d'Anderlecht ne veut pas aller trop vite : "C’est vite dit, on peut toujours juger les changements d’un coach."

"Juger un coach sur ses remplacements aussi rapidement, lui qui est arrivé il y a 1,5 ou 2 mois, je n’irais pas trop vite", souligne-t-il.

Selon lui, il n'est pas comparable à l'entraîneur précédent qui est parti à l'AS Monaco : "Ce n’est pas du tout le même profil que Pocognoli et il va devoir trouver ses leviers à lui. Mais ils ne sont plus à leur top." 

Un bilan mitigé

Le bilan de l'Union Saint-Gilloise sous David Hubert, toutes compétitions confondues, est le suivant après 14 rencontres : 7 victoires, 4 défaites et 3 nuls. Un bilan mitigé pour l'ancien coach d'Anderlecht, qui aurait peut-être espéré un peu mieux.

Ce samedi, l'Union Saint-Gilloise recevra Zulte Waregem pour le compte de la 19e journée de Jupiler Pro League. Une rencontre sur le papier largement à la portée des Bruxellois, qui se devront de prendre les points après avoir été tenus en échec par le Sporting de Charleroi.

Charleroi
Union SG
Thomas Chatelle

22:30
14:40
22:00
13:00
1
21:20
21:00
20:20
1
11:40
20:40
19:30
20:00
19:00
18:20
18:34
17:20
18:00
15:48
17:40
17:00
16:30
15:27
15:00
14:20
23:00
14:00
13:31
12:41
14/12
12:00
14/12
12:20
1
11:00
11:20
10:30
