🎥 Senne Lammens héros de Manchester United, qui préserve un record vieux de 41 ans

Match fou ce lundi soir entre Manchester United et Bournemouth : 8 buts et un partage. Senne Lammens a beau avoir encaissé quatre buts, il a tout de même permis à ManU de préserver un record vieux de 41 ans.

La statistique est particulièrement impressionnante et remonte à 1984 : Manchester United n'a depuis plus perdu un seul match à domicile en menant à la mi-temps. Ce lundi soir, cette série semblait en grand danger, mais Senne Lammens a permis de le préserver dans les arrêts de jeu.

Au total, United a ainsi remporté 359 de ces 394 matchs, et fait match nul les 35 autres fois. C'était le cas ce lundi, avec un 4-4 spectaculaire que Lammens a sauvé grâce à une superbe performance lui valant les louanges des supporters.

📹🚨| Both Senne Lammens saves at the end of the game in the 96th and 99th minutes to save us from defeat #MUFC pic.twitter.com/b0ndkkfw4k — UtdJoshua (@UtdJoshua03) December 16, 2025

Lammens sauve les Red Devils

Sur les réseaux sociaux, le Belge a ainsi été largement salué... même si sur le coup-franc de James Tavernier, il n'est probablement pas tout blanc.

Une approximation compensée par de superbes arrêts en fin de match, comme le reconnaissait le coach adverse, Andoni Iraola : "Nous avons eu deux dernières occasions dans les arrêts de jeu, et Lammens réussit deux superbes arrêts", dit-il au micro de la BBC.





Ruben Amorim était lui aussi épaté par la prestation de son n°1, même s'il regrettait les lacunes de son équipe, pas seulement sur le plan défensif. "Lammens a été très bon. Mais nous perdons aussi deux points en première mi-temps, quand nous avons dominé le match et nous sommes créés tant d'occasions sans les convertir".