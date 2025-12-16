Qui pour remplacer Thorsten Fink ? Le Racing Genk dresse une liste de quatre prétendants

Le Racing Genk est à la recherche d'un nouvel entraîneur depuis le limogeage de Thorsten Fink. Quatre pistes seraient actuellement à l'étude, dont celle menant à... Nicky Hayen, récemment évincé du Club de Bruges.

Thorsten Fink a été limogé ce lundi de son poste d’entraîneur du Racing Genk. Le match nul contre Westerlo, alors que les Campinois ont été contestablement réduits à dix pendant les 25 dernières minutes, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase.

Sa position était déjà fragile depuis un certain temps, mais l’entraîneur allemand ne cessait de répéter qu’il ne recevait aucun signal clair de la direction. Ses méthodes — peu de jours de congé, communication tardive — n’ont toutefois pas rencontré un grand succès dans le vestiaire.

Les Limbourgeois ont évidemment déjà entamé la recherche d’un nouvel entraîneur. Selon Het Belang van Limburg, Dimitri De Condé et ses collaborateurs auraient dressé une liste de quatre candidats.

Un retour de Marc Brys en D1A ou... Nicky Hayen pour boucler la boucle ?

Mark van Bommel et Ruud van Nistelrooij figureraient parmi les noms retenus. Le premier est toujours libre depuis son départ d’Antwerp, tandis que l’ancien attaquant avait déjà été évoqué dans le Limbourg et n’a plus de club depuis son départ de Leicester en juin dernier.

Sans grande surprise, le nom de Marc Brys est également mentionné. Le sélectionneur vient de quitter le Cameroun après un mandat très difficile et de longues semaines d’incertitude autour de son départ, et pourrait désormais être tenté par un nouveau défi plus près de ses terres natales.



Lire aussi… Nicky Hayen pourrait-il déjà reprendre du service en D1A ? ›

Enfin, le dernier nom évoqué est celui de Nicky Hayen, récemment limogé du Club de Bruges après un véritable carrousel d’entraîneurs en D1A. Viendra-t-il boucler la boucle ?