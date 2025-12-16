Bientôt la fin de l'aventure de Simon Mignolet à Bruges ? Le point sur la situation

Le Club de Bruges ne devrait pas prolonger le contrat de Simon Mignolet. Même si le plan exact des Blauw en Zwart n'est, à l'heure actuelle, pas encore connu.

Le gardien a déjà laissé entendre à plusieurs reprises qu’il ne savait pas, à l’heure actuelle, de quoi son avenir serait fait après cette saison. Selon Het Laatste Nieuws, le Club de Bruges n’a pas l’intention de prolonger son contrat.

Les Blauw en Zwart ne voient pas d’avenir dans un nouvel accord avec le portier de 37 ans. Ses problèmes de blessures de ces derniers mois n’ont fait que renforcer cette décision.

Un plan inchangé

En réalité, le plan établi en début de saison n’a pas changé. À l’époque déjà, la direction blauw en zwart estimait que Nordin Jackers devait avoir sa chance. Le gardien de 28 ans est – ou était ? – considéré comme l’avenir dans les cages du Club.

Jackers, actuellement lui aussi à l’infirmerie, n’a toutefois pas été irréprochable cette saison. Entre-temps, Dany van den Heuvel a pris place dans les buts, mais le Néerlandais de 22 ans arrive également en fin de contrat.

Le Club de Bruges à la recherche d’un nouveau gardien ?



Le Club de Bruges poursuivra-t-il la saison prochaine avec Nordin Jackers et Dany van den Heuvel ? Cela semble peu probable. Dévy Rigaux devra, dans les prochains mois, se mettre en quête d’un gardien fiable, capable d’assurer encore plusieurs saisons au plus haut niveau si le départ de Mignolet se confirme.