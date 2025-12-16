Aubaine en vue pour Anderlecht ? Un club de renom s'intéresse à Mario Stroeykens

Avec seulement 32 % du temps de jeu en championnat cette saison, Mario Stroeykens a vu son statut se dégrader à Anderlecht. En perte de vitesse, le milieu offensif susciterait toutefois l'intérêt du Beşiktaş, l'un des trois grands clubs turcs.

Il n’y a pas encore si longtemps, Mario Stroeykens était considéré comme un intouchable au Sporting d’Anderlecht et comme un joueur appelé à être transféré pour une très grosse somme quelques saisons plus tard.

La situation du milieu offensif a toutefois changé. Relégué au statut de remplaçant, il n’a disputé que 32 % du temps de jeu possible en Jupiler Pro League et n’a été titularisé que lors de 22 % des rencontres.

Mario Stroeykens est désormais devenu un élément que le Sporting d’Anderlecht aimerait vendre, notamment afin de profiter de sa valeur marchande qui, bien qu’en baisse, s’élève encore à 8 millions d’euros selon Transfermarkt.

Besiktas s'intéresserait à Mario Stroeykens

Sous contrat jusqu’en 2028, le joueur de 21 ans devrait quitter Anderlecht avant l’échéance, peut-être même dès cette saison. D’autant plus qu’un club d’une certaine renommée à l’échelle européenne se montrerait intéressé.

Selon les informations d’Ertan Süzgün, reporter pour la chaîne sportive Yeni Açık en Turquie, le Beşiktaş aurait établi une liste de milieux de terrain de moins de 23 ans dans le but de rajeunir son entrejeu, et aurait ciblé deux profils.





L’Anderlechtois Mario Stroeykens est le premier cité, aux côtés de James McAtee, qui n’a disputé que 9 % du temps de jeu possible à Nottingham Forest depuis son arrivée cet été en provenance de Manchester City pour 25 millions d’euros. Les Turcs souhaitent passer à l’action dès cet hiver et pourraient bien rendre service à Anderlecht.