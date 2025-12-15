Will Still vers une signature au FC Nantes ? L'entraîneur répond lui-même sans détour

Will Still a bel et bien eu une proposition du FC Nantes. Il a cependant décidé de la refuser, le coach belge explique pourquoi.

Le tacticien veut faire preuve de prudence : "J’ai envie de penser à ma carrière, de faire le bon choix. Je ne veux pas me jeter dans un truc où je n’ai pas accès à toutes les informations ni le contrôle de tout."

"J’ai été très respectueux, j’ai remercié la famille Kita mais je me suis dit que je préférais prendre du recul sur ma situation", poursuit-il au micro de Canal+.

Il souhaite même le meilleur à la formation de Ligue 1 : "Je souhaite le maintien au FC Nantes parce que ça reste un club avec une histoire très riche."

Nantes dans une situation critique

Le FC Nantes est actuellement 17e sur 18 en championnat, à égalité de points avec Metz. Autant vous dire que la situation est compliquée et que le club français ne veut pas vivre une descente en fin de saison. Il avait donc contacté Will Still, le voyant comme une solution idéale, mais il n’en sera finalement rien.



Will Still devrait encore un peu patienter avant de se relancer dans un nouveau défi. Difficile de savoir quand il se lancera dans une nouvelle aventure, mais une chose est sûre : il devrait avoir de nombreuses propositions, notamment en France où il a laissé son empreinte. Pour rappel, Will Still a été limogé de son poste d’entraîneur de Southampton début novembre dernier.