STVV méritait-il vraiment un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot met les choses au clair

Le directeur technique de l'arbitrage, Jonathan Lardot, a donné son avis sur le penalty accordé à STVV samedi soir face à Anderlecht.

Les Trudonaires ont obtenu un penalty suite à une faute de main supposée de Thorgan Hazard. Le professionnel de l’arbitrage est interrogatif en analysant cette action : "Cette phase me fait poser certaines questions : sur l’image qu’on reçoit, on a le sentiment qu’il y a une faute de main, le VAR en était convaincu, donc il est logique qu’il demande à l’arbitre d’aller visionner les images. S’il y a un doute, il faut s’abstenir."

🧐 | Était-ce un penalty mérité pour le STVV ? ✋💢 #ANDSTV pic.twitter.com/9ApPzK2TW6 — DAZN Belgique (@DAZN_BEFR) December 13, 2025

"Par contre, je m’interroge sur le nombre de caméras et sur les caméras disponibles. Le fait qu’on ait les caméras du même côté du terrain ou derrière les buts nous empêche de couvrir l’autre partie du terrain. Je lance peut-être un petit appel", ajoute-t-il au micro de DAZN.

"Avoir une caméra qu’on appelle la reverse pourrait permettre d’éviter tous les doutes par rapport à une faute possible ou non. Je rappelle néanmoins que le VAR doit intervenir s’il est convaincu qu’il y a contact : même si le ballon est dévié par la poitrine, qu’il vient sur le bras et que la détection n’est pas claire, le règlement est précis, il doit y avoir intervention."

Une question à se poser selon lui

"La question légitime est la suivante : la perception qu’on a sur les images est-elle la réalité ?", souligne-t-il. "Ce n’est pas clair sur les images. Ici, j’ai des doutes tout de même par rapport au contact. Je ne serais pas personnellement intervenu mais je peux comprendre l’intervention parce que les images sont ce qu’elles sont."





Jonathan Lardot comprend cependant le VAR et ne veut pas être critique : "Je ne veux pas non plus critiquer le VAR de ce match-là pour cette phase parce qu’il n’avait peut-être pas tous les moyens techniques. Ce n’est pas essayer de remettre la faute ou la responsabilité sur une tierce partie mais je peux comprendre son intervention parce que les images proposées ne nous aident pas dans ce cas-ci."