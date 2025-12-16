Le verdict est tombé : le Paris Saint-Germain condamné à verser une somme colossale à Kylian Mbappé

Le conseil des Prud'hommes a rendu son verdict dans l'affaire opposant le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé. Le club parisien est condamné à verser à son ancien joueur la somme de 61 millions d'euros, alors qu'il en réclamait de son côté 440.

Un bras de fer à 700 millions d'euros. Voilà comment l'affaire est titrée chez nos confrères de RMC Sports. Au début de la saison 2023-2024, Kylian Mbappé avait été écarté du noyau A du Paris Saint-Germain, parce qu'il souhaitait aller au bout de son contrat, qui expirait en fin de saison, sans pour autant prolonger.

Quelques semaines plus tard, Kylian Mbappé avait été réintégré au groupe professionnel, alors qu'il s'apprêtait toujours à priver le club parisien d'un montant de transfert colossal. Le PSG assure qu'un accord oral a été conclu entre les deux parties, stipulant que l'attaquant français aurait accepté d'abandonner une partie des sommes qui lui étaient dues. Ce que Kylian Mbappé dément fermement.

Le PSG condamné à verser 61 millions à Kylian Mbappé

Devant le Conseil des prud’hommes en novembre dernier, ses représentants avaient demandé un dédommagement de 263 millions d'euros, assorti d'une requalification de son CDD en CDI et de la reconnaissance du harcèlement moral qu'il aurait subi. De son côté, le PSG a réclamé 440 millions d'euros, mettant en avant le fait que Mbappé était parti libre et gratuitement au Real Madrid, entre autres arguments.

Le prononcé du verdict a eu lieu ce mardi et a entièrement tourné en faveur de l'attaquant. Selon les informations de RMC Sports et du Parisien, le PSG est condamné à lui verser une indemnité avoisinant les 61 millions d'euros.



Et ce n'est pas tout, puisque le Conseil des prud’hommes a également ordonné la publication de l’intégralité du jugement pendant un mois sur la page d’accueil du site internet du PSG. Le club a la possibilité de faire appel de cette décision.