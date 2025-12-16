Le verdict est tombé : le Paris Saint-Germain condamné à verser une somme colossale à Kylian Mbappé

Le verdict est tombé : le Paris Saint-Germain condamné à verser une somme colossale à Kylian Mbappé

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Le conseil des Prud'hommes a rendu son verdict dans l'affaire opposant le Paris Saint-Germain à Kylian Mbappé. Le club parisien est condamné à verser à son ancien joueur la somme de 61 millions d'euros, alors qu'il en réclamait de son côté 440.

Un bras de fer à 700 millions d'euros. Voilà comment l'affaire est titrée chez nos confrères de RMC Sports. Au début de la saison 2023-2024, Kylian Mbappé avait été écarté du noyau A du Paris Saint-Germain, parce qu'il souhaitait aller au bout de son contrat, qui expirait en fin de saison, sans pour autant prolonger.

Quelques semaines plus tard, Kylian Mbappé avait été réintégré au groupe professionnel, alors qu'il s'apprêtait toujours à priver le club parisien d'un montant de transfert colossal. Le PSG assure qu'un accord oral a été conclu entre les deux parties, stipulant que l'attaquant français aurait accepté d'abandonner une partie des sommes qui lui étaient dues. Ce que Kylian Mbappé dément fermement.

Le PSG condamné à verser 61 millions à Kylian Mbappé

Devant le Conseil des prud’hommes en novembre dernier, ses représentants avaient demandé un dédommagement de 263 millions d'euros, assorti d'une requalification de son CDD en CDI et de la reconnaissance du harcèlement moral qu'il aurait subi. De son côté, le PSG a réclamé 440 millions d'euros, mettant en avant le fait que Mbappé était parti libre et gratuitement au Real Madrid, entre autres arguments.

Le prononcé du verdict a eu lieu ce mardi et a entièrement tourné en faveur de l'attaquant. Selon les informations de RMC Sports et du Parisien, le PSG est condamné à lui verser une indemnité avoisinant les 61 millions d'euros.


Et ce n'est pas tout, puisque le Conseil des prud’hommes a également ordonné la publication de l’intégralité du jugement pendant un mois sur la page d’accueil du site internet du PSG. Le club a la possibilité de faire appel de cette décision.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
PSG
Real Madrid
Kylian Mbappe Lottin

Plus de news

Cornelis, un ancien de la maison ou un autre profil ? L'équation à plusieurs inconnues de Charleroi Analyse

Cornelis, un ancien de la maison ou un autre profil ? L'équation à plusieurs inconnues de Charleroi

14:20
Aubaine en vue pour Anderlecht ? Un club de renom s'intéresse à Mario Stroeykens

Aubaine en vue pour Anderlecht ? Un club de renom s'intéresse à Mario Stroeykens

13:31
Bruges a mis la main à la poche : voici la somme payée à Gand pour débaucher Ivan Leko

Bruges a mis la main à la poche : voici la somme payée à Gand pour débaucher Ivan Leko

13:00
Le Club de Bruges restera ferme : pas de départ hivernal pour ce cadre

Le Club de Bruges restera ferme : pas de départ hivernal pour ce cadre

12:40
Vincent Kompany désigne son favori à la CAN (et ça n'étonnera personne)

Vincent Kompany désigne son favori à la CAN (et ça n'étonnera personne)

12:20
Les joueurs d'Anderlecht avaient une motivation bien spéciale d'atteindre les Playoffs

Les joueurs d'Anderlecht avaient une motivation bien spéciale d'atteindre les Playoffs

12:00
Une recrue devenue indispensable au RSCA, notamment pour la progression de Nathan De Cat

Une recrue devenue indispensable au RSCA, notamment pour la progression de Nathan De Cat

11:40
3
Un arbitre de Jupiler Pro League à la Coupe du Monde 2026 ?

Un arbitre de Jupiler Pro League à la Coupe du Monde 2026 ?

11:20
🎥 Senne Lammens héros de Manchester United, qui préserve un record vieux de 41 ans

🎥 Senne Lammens héros de Manchester United, qui préserve un record vieux de 41 ans

11:00
L'heure de la libération a sonné pour Romelu Lukaku

L'heure de la libération a sonné pour Romelu Lukaku

10:30
Un signe que les temps ont changé : Nathan De Cat rappelé à l'ordre par Anderlecht

Un signe que les temps ont changé : Nathan De Cat rappelé à l'ordre par Anderlecht

10:00
2
Très critiqué, le fils du président de l'Olympic Charleroi veut faire parler le terrain

Très critiqué, le fils du président de l'Olympic Charleroi veut faire parler le terrain

09:30
Mais que vient faire Marouane Fellaini au Sporting Charleroi... et combien cela coûtera-t-il aux Zèbres ?

Mais que vient faire Marouane Fellaini au Sporting Charleroi... et combien cela coûtera-t-il aux Zèbres ?

09:00
1
L'Antwerp souhaite ramener un champion de Belgique au Bosuil

L'Antwerp souhaite ramener un champion de Belgique au Bosuil

08:30
Nicky Hayen pourrait-il déjà reprendre du service en D1A ?

Nicky Hayen pourrait-il déjà reprendre du service en D1A ?

08:00
Il est peut-être le Belge le plus "influent" de l'histoire du football... et vit avec 2000 euros par mois

Il est peut-être le Belge le plus "influent" de l'histoire du football... et vit avec 2000 euros par mois

07:40
Encore un limogeage en vue très prochainement en Pro League ?

Encore un limogeage en vue très prochainement en Pro League ?

07:20
Théo Leoni a refusé l'offre de ce club belge du top par amour pour Anderlecht

Théo Leoni a refusé l'offre de ce club belge du top par amour pour Anderlecht

07:00
Bientôt la fin de l'aventure de Simon Mignolet à Bruges ? Le point sur la situation

Bientôt la fin de l'aventure de Simon Mignolet à Bruges ? Le point sur la situation

06:30
1
Will Still vers une signature au FC Nantes ? L'entraîneur répond lui-même sans détour

Will Still vers une signature au FC Nantes ? L'entraîneur répond lui-même sans détour

22:30
Anderlecht prêt à recruter un nouveau buteur ? Olivier Renard critique un joueur : "On n'est pas satisfaits"

Anderlecht prêt à recruter un nouveau buteur ? Olivier Renard critique un joueur : "On n'est pas satisfaits"

23:00
"Ça aurait été problématique" : Vincent Kompany met les choses au clair après le nul du Bayern

"Ça aurait été problématique" : Vincent Kompany met les choses au clair après le nul du Bayern

22:00
"Il va devoir trouver ses leviers à lui" : Thomas Chatelle se montre clair à propos de David Hubert

"Il va devoir trouver ses leviers à lui" : Thomas Chatelle se montre clair à propos de David Hubert

21:40
3
"Je reste dans ma bulle" : Nathan De Cat répond aux rumeurs de transfert

"Je reste dans ma bulle" : Nathan De Cat répond aux rumeurs de transfert

21:20
Jonathan Lardot est formel sur l'expulsion lors de Genk-Westerlo : "Je ne suis pas d'accord"

Jonathan Lardot est formel sur l'expulsion lors de Genk-Westerlo : "Je ne suis pas d'accord"

21:00
STVV méritait-il vraiment un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot met les choses au clair

STVV méritait-il vraiment un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot met les choses au clair

20:20
2
Noë Dussenne à la fête à Sclessin, Bruges en force : voici notre équipe type du week-end

Noë Dussenne à la fête à Sclessin, Bruges en force : voici notre équipe type du week-end

20:40
Coup dur pour Vincent Kompany et le Bayern à l'approche de la trêve

Coup dur pour Vincent Kompany et le Bayern à l'approche de la trêve

20:00
Genk boucle la boucle : le carrousel des entraîneurs fait vivre une situation historique à la Pro League

Genk boucle la boucle : le carrousel des entraîneurs fait vivre une situation historique à la Pro League

19:30
"C'est sévère" : un ancien arbitre critique l'intervention du VAR à Genk

"C'est sévère" : un ancien arbitre critique l'intervention du VAR à Genk

19:00
OFFICIEL : Marouane Fellaini est de retour dans un club de Pro League

OFFICIEL : Marouane Fellaini est de retour dans un club de Pro League

18:34
Nathan De Cat à la Coupe du monde 2026 ? "Je ne serai certainement pas déçu"

Nathan De Cat à la Coupe du monde 2026 ? "Je ne serai certainement pas déçu"

18:20
Une chaîne de télévision belge annonce une bonne nouvelle pour les amateurs de football étranger

Une chaîne de télévision belge annonce une bonne nouvelle pour les amateurs de football étranger

18:00
"Ce prix signifie beaucoup pour moi" : Vincent Kompany réagit après avoir remporté le Trophée Raymond Goethals

"Ce prix signifie beaucoup pour moi" : Vincent Kompany réagit après avoir remporté le Trophée Raymond Goethals

17:40
Les mots de Bart Verhaeghe l'ont blessé : Nicky Hayen s'exprime sur son licenciement

Les mots de Bart Verhaeghe l'ont blessé : Nicky Hayen s'exprime sur son licenciement

17:20
Prix Dominique D'Onofrio : le meilleur débutant de l'année en Pro League désigné

Prix Dominique D'Onofrio : le meilleur débutant de l'année en Pro League désigné

15:48

Plus de news

Les plus populaires

Ligue 1

 Journée 16
Angers Angers 4-1 Nantes Nantes
Rennes Rennes 3-1 Brest Brest
Metz Metz 2-3 PSG PSG
Paris FC Paris FC 0-3 Toulouse Toulouse
Lyon Lyon 1-0 Le Havre Le Havre
Strasbourg Strasbourg 0-0 Lorient Lorient
Auxerre Auxerre 3-4 Lille OSC Lille OSC
Lens Lens 2-0 Nice Nice
Marseille Marseille 1-0 Monaco Monaco
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved