Pas de nouvelle ligne à son palmarès : Thibaut Courtois manque un nouveau trophée

Parmi les nominés, Thibaut Courtois n'a pas remporté le trophée The Best du meilleur gardien de l'année 2025. La distinction est revenue à Gianluigi Donnarumma.

La cérémonie The Best, organisée par la FIFA, se tiendra ce mardi soir au Qatar, en marge de la finale de la Coupe intercontinentale opposant le Paris Saint-Germain à Flamengo.

À partir de 18 heures, cet événement récompensera les meilleurs joueurs et entraîneurs de l’année à travers différentes distinctions individuelles. Cependant, certains lauréats ont déjà été dévoilés pour faire monter la pression.

Thibaut Courtois devancé par Gianluigi Donnarumma

Par exemple, le médecin d’un club de D3 allemande, Andreas Harlass-Neuking, a reçu le prix du fair-play pour avoir sauvé la vie d’un supporter en le réanimant. La gardienne anglaise de Chelsea, Hannah Hampton, a, quant à elle, été élue meilleure gardienne de l’année.

Dans l’après-midi, le meilleur gardien de l’année 2025 a été désigné : il s’agit de Gianluigi Donnarumma, qui a remporté la Ligue des Champions la saison dernière avec le Paris Saint-Germain avant de rejoindre Manchester City.

C’est donc une petite déception pour Thibaut Courtois, également nominé après une saison remarquable. Il avait remporté ce prix lors de la cérémonie The Best en 2018, après sa grande Coupe du Monde, et fait quasiment partie des nominés chaque année.





Gianluigi Donnarumma is crowned #TheBest FIFA Men's Goalkeeper 2025! 🧤 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 16, 2025