Théo Leoni a refusé l'offre de ce club belge du top par amour pour Anderlecht

Nicolas Baccus Manuel Gonzalez
Nicolas Baccus et Manuel Gonzalez
Photo: © photonews

Théo Leoni a quitté le RSC Anderlecht l'été dernier pour tenter une aventure au Stade de Reims. Le milieu de terrain de 25 ans avait pourtant l'occasion de rester au sommet du football belge, mais il a refusé l'offre sans hésiter.

Le Stade de Reims a déboursé 600 000 euros l’été dernier pour attirer Théo Leoni en provenance du RSC Anderlecht. Le milieu de terrain de 25 ans a signé un contrat jusqu’à la mi-2030 en France.

Pourtant, Anderlecht lui avait également proposé une prolongation de contrat. Le club recordman de Belgique ne voyait pas Théo Leoni comme un titulaire, mais comme un élément important du vestiaire. Les deux parties ne sont toutefois pas parvenues à un accord sur l’aspect financier.

La RAAL La Louvière, le Sporting de Charleroi et l'Union SG 

Théo Leoni aurait pu rester en Jupiler Pro League. La RAAL La Louvière et le Sporting de Charleroi lui ont soumis une offre. Mais ce n’est pas tout : selon le Nieuwsblad, l’Union SG s’est également montrée très concrète.

L’Union SG s’était intéressée à Théo Leoni en janvier ainsi que durant l’été dernier. Au Parc Duden, le milieu de terrain s’était vu expliquer qu’il pourrait y devenir l’un des cadres de l’équipe.


Et il faut le souligner : l’amour du club existe encore. Leoni a refusé de jouer en Belgique pour un autre club qu’Anderlecht. Un transfert chez les voisins n’a donc jamais été une option.

