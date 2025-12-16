Analyse Cornelis, un ancien de la maison ou un autre profil ? L'équation à plusieurs inconnues de Charleroi

Hans Cornelis a marqué des points pour sa première comme intérimaire sur le banc de Charleroi. Restera-t-il T1 ? C'est tout l'enjeu de ces prochaines semaines.

Pour son baptême du feu comme T1 carolo, Hans Cornelis a eu l'intelligence de ne pas vouloir absolument apporter du changement pour se démarquer de Rik De Mil. L'ancien latéral a opté pour le même onze que son prédécesseur.

Mais il a tout de même posé quelques choix remarqués, comme celui de faire monter Antoine Colassin en tant que numéro neuf, là où Rik De Mil l'utilisait plus tôt comme soutien d'attaque. Un choix gagnant : Colassin a inscrit son premier but pour les Zèbres, synonyme d'égalisation, quelques minutes plus tard après son entrée.

Le coaching de Cornelis s'est avéré payant. Et ce dès la mi-temps pour permettre au Sporting de prendre le dessus par rapport à la première mi-temps : "C'était difficile de trouver notre milieu de terrain. On en a discuté au repos. Cela a été beaucoup mieux par la suite. On gagnait les deuxièmes ballons, ce qui est important face à l'Union".

Qui pour succéder à Rik De Mil ? Charleroi se donne jusqu'à la fin d'année pour trancher 

De quoi marquer des points dans la perspective de rester entraîneur principal. Les exemples ne manquent pas : certains intérimaires ont réussi en peu de temps à convaincre leur direction de les laisser comme T1. Il suffit de penser à Rik De Mil himself au Club de Bruges, où à David Hubert du côté d'Anderlecht. Par rapport à ces deux exemples, Hans Cornelis présente même un avantage, celui d'avoir déjà été entraîneur principal, faisant monter Lokeren de D2 Amateurs jusqu'en D1B.

Avant la rencontre face à l'Union, Mehdi Bayat avait évoqué la possibilité de la sorte : "Il ne faut jamais dire jamais. J’ai été franc et honnête avec lui : il est T1 ad interim en attendant de trouver un entraîneur qui correspondra à nos critères". 

Son discours aura-t-il évolué d'ici la trêve hivernale, qui correspondra normalement à la fin de l'intérim de Cornelis ? La direction carolo semble bel et bien chercher un nouveau coach, c'est ainsi que Dražen Brnčić aurait été contacté. L'ancien entraîneur de l'Union et du RFC Liège réalise de l'excellent travail à Tubize-Braine et a même porté le maillot de Charleroi pendant trois ans lors de sa carrière de joueur.

