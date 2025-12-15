Noë Dussenne à la fête à Sclessin, Bruges en force : voici notre équipe type du week-end

Noë Dussenne à la fête à Sclessin, Bruges en force : voici notre équipe type du week-end
Photo: © photonews

Comme chaque lundi, nous vous proposons notre onze type du weekend. Le voici, représentant six clubs différents.

Gardien de but

Entre les perches, Andreas Jungdal a vécu un match typique de ce que le gardien d'une équipe qui ouvre le score à Genk doit redouter. Si le Racing n'a marqué qu'une fois malgré 3,19 expected goals, c'est aussi grâce/à cause (biffez la mention inutile selon vos préférences) à lui. Le portier danois a effectué six arrêts mais a finalement dû concéder l'égalisation dans le temps additionnel.

Défense

Sur la gauche de notre défense, Henok Teklab n'a débuté que pour la deuxième fois de la saison comme titulaire, mais a remercié Felice Mazzu de sa confiance avec un match plein au Standard. Dans l'axe, on retrouve un autre Louvaniste, Noë Dussenne. L'ancien du Standard a parfaitement géré son retour à Sclessin. Malgré son déficit de vitesse face à Timothé Nkada, il a tenu la baraque derrière, remportant notamment 10 de ses 12 duels aériens. 

À ses côtés, on retrouve un nom qui fleure bon la Pro League d'il y a dix ans. Après Cheikou, c'est Boubakar Kouyaté ('Kiki' pour les intimes) qui mène la vie dure aux attaquants du championnat. Il n'est pas étranger au regain de forme de l'Antwerp et s'est encore montré intransigeant contre La Gantoise ce week-end. Sur la droite, Ali Maamar n'était pas prédestiné à figurer dans notre onze du week-end. Mais la blessure d'Ilay Camara a précipité sa montée au jeu après un quart d'heure. Ses montées à bon escient ont fait le reste, rappelant le nombre de solutions dont dispose Anderlecht pour ses latéraux.

Entrejeu

Au milieu de terrain, Aleksandar Stankovic assure l'équilibre de notre onze comme il le fait à Bruges depuis des mois. Contre Dender, il a même ponctué sa prestation pleine d'un but en toute fin de match. À ses côtés, Mathis Servais est récompensé pour la deuxième semaine de suite. Ses deux assists ont permis à Malines de connaître un match sans histoire au Cercle de Bruges. Pour compléter notre trio de l'entrejeu, nous optons pour Nathan Saliba. Il le sait, son jeu est à risque. Mais contre Saint-Trond, cela a porté ses fruits : le Canadien s'est montré assez entreprenant et a égalisé sur coup franc, avant qu'Anderlecht ne renverse complètement la situation trois minutes plus tard.

Attaque

En pointe, il était impossible de passer à côté de Romeo Vermant et Christos Tzolis.  Les deux Brugeois s'entendent comme larrons en foire et ont chacun joué un rôle majeur dans la victoire 1-5 du Club en plantant chacun doublé. Encore plus remarquable dans le chef de Vermant quand l'on sait qu'il n'est monté qu'à l'heure de jeu. Avec en prime un but d'une partie du corps peu souvent évoquée dans les écoles de football. 

Pour compléter notre onze, le dernier attaquant mis à l'honneur est Gyrano Kerk. Après avoir longtemps manqué à l'Antwerp cette saison, le voici de retour en force. Et cela fait toute la différence : ses rushs et sa puissance physique ont fait très mal à La Gantoise, c'est d'ailleurs lui qui a ouvert le score. 

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo
