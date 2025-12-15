Anderlecht prêt à recruter un nouveau buteur ? Olivier Renard critique un joueur : "On n'est pas satisfaits"

Le mercato hivernal approche et, à Anderlecht, l'attention se porte surtout sur d'éventuels départs. Le noyau est trop large et le directeur sportif Olivier Renard n'exclut pas que des décisions soient prises, y compris en attaque.

Le mercato hivernal approche et, pour de nombreux clubs de Jupiler Pro League, c’est une occasion idéale de renforcer leur effectif. À Anderlecht, l’attention devrait toutefois surtout se porter sur les départs.

Le noyau est encore trop large, et cela doit changer. Il n’est cependant pas exclu qu’un renfort arrive à certains postes. Notamment en attaque, où Luis Vázquez ne répond pas aux attentes.

Les doutes autour de Vázquez poussent Anderlecht à réfléchir

"Je n’aime pas parler de postes. Ce n’est pas respectueux envers les joueurs qui sont sous contrat chez nous", confie Olivier Renard au micro de Het Laatste Nieuws. Il approfondit ensuite le dossier Vázquez.

"Il est vrai qu’il y a beaucoup de pression sur Vázquez ces dernières semaines et ces derniers mois. Nous non plus, nous ne sommes pas très satisfaits de ses prestations", raconte le directeur sportif.



"Sa mentalité est incroyable, mais nous devons aussi être réalistes… Un attaquant doit marquer, et il ne l’a pas assez fait cette saison. Luis est en difficulté. Nous allons regarder cet hiver quelle est la meilleure solution pour lui et pour le club. S’il part, un autre attaquant devra être recruté", conclut Olivier Renard.