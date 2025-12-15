"Ça aurait été problématique" : Vincent Kompany met les choses au clair après le nul du Bayern

"Ça aurait été problématique" : Vincent Kompany met les choses au clair après le nul du Bayern
Photo: © photonews

Le Bayern Munich de Vincent Kompany a été tenu en échec par Mayence 05, lanterne rouge de Bundesliga, dimanche. L'entraîneur belge a réagi à cette rencontre en conférence de presse.

Les Bavarois ont fait preuve d’un manque d’efficacité qui a été fatal : "Mayence a très bien exploité ses moments, et nous avons commis des erreurs. Nous avons eu nos temps forts et créé de nombreuses grosses occasions, que nous n’avons pas concrétisées."

"Je veux rester objectif. Si nous n’avions pas créé d’occasions, cela aurait été inquiétant", pointe-t-il. "Si nous leur avions 'offert' beaucoup d’occasions, ça aurait aussi été problématique." 

Pas d'inquiétude ? 

"Mais ce n’était pas le cas. Néanmoins, nous n’avons pas marqué assez de buts et nous en avons encaissé deux de trop." Les deux équipes se sont finalement quittées sur un score de parité (2-2).

Vincent Kompany se montre respectueux envers Mayence : "Félicitations à l’adversaire, c’est un excellent résultat pour eux. Mais honnêtement, si l’on regarde le match et les occasions que nous avons créées, nous aurions marqué trois ou quatre buts de plus un autre jour."

Le coach belge n’est évidemment pas satisfait du résultat : "Bien sûr, le résultat d’aujourd’hui est décevant. Nous voulons toujours gagner à domicile, quel que soit l’adversaire, et aujourd’hui, nous n’y sommes pas parvenus."

