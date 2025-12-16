Nicky Hayen pourrait-il déjà reprendre du service en D1A ?

Les chaises musicales de la Jupiler Pro League tournent à plein régime ces derniers jours. Ce lundi, c'est Thorsten Fink qui a été licencié, une semaine après Nicky Hayen.

Un an plus tard, il ne reste... aucun des coachs qui étaient en place à l'époque en Jupiler Pro League (si l'on excepte Frédéric Taquin, qui entraînait en D1B). En un an, tous les entraîneurs de D1A ont été licenciés (sans même parler des clubs qui ont potentiellement épuisé plusieurs coachs), comme nous vous l'expliquions ici.

Cette situation unique a au moins un avantage : si vous êtes un entraîneur sans banc, il y a des chances pour qu'une opportunité se présente très vite à vous en Jupiler Pro League. Nicky Hayen, licencié il y a une semaine par le Club de Bruges, pourrait ainsi rebondir s'il le souhaitait.

Hayen n'a pas encore été contacté par Genk

"J'ai toujours la flamme, le football reste ma passion. Je suis tout, chaque jour", assure-t-il dans un entretien accordé à Sporza, entre autres. "J'ai suivi les matchs de Bruges depuis mon licenciement également. Nous verrons ce qui se présentera à moi".

Une porte vient en tout cas de s'ouvrir : le KRC Genk a licencié Thorsten Fink ce lundi. Mais Nicky Hayen n'y pense pas vraiment. "J'écouterai toutes les offres, mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Thorsten Fink est un véritable gentleman, il m'avait d'ailleurs envoyé un message quand j'ai été licencié", révèle l'ex-coach des Blauw & Zwart.

Le monde du football professionnel, hélas, n'est pas un monde de gentlemen. "C'est toujours dommage qu'un confrère soit licencié. Nous sommes avant tout des êtres humains. Mais c'est comme ça dans le football : un jour vous êtes acclamé, le lendemain vous payez les pots cassés. Ca ne changera jamais", conclut Hayen.