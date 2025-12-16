Qui revoilà : Hernan Losada est sur le point de reprendre du service, un an après la faillite de Deinze

Sans club depuis la faillite de Deinze il y a un an, Hernan Losada est pressenti du côté de l'Apollon Limassol à Chypre. Le club accuse treize points de retard sur le leader, Pafos.

Hernan Losada est sur le point de retrouver un poste d’entraîneur. Après une année sans club, il pourrait prochainement signer avec le club chypriote de l’Apollon Limassol, distancé en championnat après un récent bilan de 2 points sur 9.

Le quadruple champion de Chypre occupe pour l’instant la sixième place et risque, pour la troisième saison consécutive, de manquer une qualification européenne. Le limogeage de l’entraîneur Sofronis Avgousti semble donc, selon les sources locales, inévitable.

Pour lui succéder, le club envisage une "piste sud-américaine". Selon Het Nieuwsblad, il s’agirait de Hernan Losada. L’ancien milieu de terrain d’Anderlecht et icône du Beerschot est sans club depuis plus d’un an, suite à la faillite de Deinze.

Hernan Losada vers un nouveau défi

Losada a également évolué par le passé en MLS, avec DC United et Montréal, et son nom a été régulièrement évoqué ces derniers mois pour différents clubs belges, notamment Louvain. Il aurait également été pisté par l’América de Cali, sans pour autant signer.

Il devrait donc très probablement débuter son aventure à Chypre. Les négociations seraient déjà bien avancées. Il reviendra à Losada de ramener l’Apollon Limassol vers les sommets, alors que l’écart avec le leader Pafos atteint actuellement treize points.



