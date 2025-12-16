Qui revoilà : Hernan Losada est sur le point de reprendre du service, un an après la faillite de Deinze

Qui revoilà : Hernan Losada est sur le point de reprendre du service, un an après la faillite de Deinze
Photo: © photonews
Deviens fan de Apollon Limassol! 0

Sans club depuis la faillite de Deinze il y a un an, Hernan Losada est pressenti du côté de l'Apollon Limassol à Chypre. Le club accuse treize points de retard sur le leader, Pafos.

Hernan Losada est sur le point de retrouver un poste d’entraîneur. Après une année sans club, il pourrait prochainement signer avec le club chypriote de l’Apollon Limassol, distancé en championnat après un récent bilan de 2 points sur 9.

Le quadruple champion de Chypre occupe pour l’instant la sixième place et risque, pour la troisième saison consécutive, de manquer une qualification européenne. Le limogeage de l’entraîneur Sofronis Avgousti semble donc, selon les sources locales, inévitable.

Pour lui succéder, le club envisage une "piste sud-américaine". Selon Het Nieuwsblad, il s’agirait de Hernan Losada. L’ancien milieu de terrain d’Anderlecht et icône du Beerschot est sans club depuis plus d’un an, suite à la faillite de Deinze.

Hernan Losada vers un nouveau défi

Losada a également évolué par le passé en MLS, avec DC United et Montréal, et son nom a été régulièrement évoqué ces derniers mois pour différents clubs belges, notamment Louvain. Il aurait également été pisté par l’América de Cali, sans pour autant signer.

Il devrait donc très probablement débuter son aventure à Chypre. Les négociations seraient déjà bien avancées. Il reviendra à Losada de ramener l’Apollon Limassol vers les sommets, alors que l’écart avec le leader Pafos atteint actuellement treize points.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Apollon Limassol
Hernan Losada

Plus de news

Assez remarquable : les nombreuses similitudes entre Ivan Leko à Bruges et Besnik Hasi à Anderlecht

Assez remarquable : les nombreuses similitudes entre Ivan Leko à Bruges et Besnik Hasi à Anderlecht

17:30
Jeremy Doku toujours blessé à Manchester City : Pep Guardiola précise la durée probable de son absence

Jeremy Doku toujours blessé à Manchester City : Pep Guardiola précise la durée probable de son absence

17:00
Qui pour remplacer Thorsten Fink ? Le Racing Genk dresse une liste de quatre prétendants

Qui pour remplacer Thorsten Fink ? Le Racing Genk dresse une liste de quatre prétendants

16:00
Cornelis, un ancien de la maison ou un autre profil ? L'équation à plusieurs inconnues de Charleroi Analyse

Cornelis, un ancien de la maison ou un autre profil ? L'équation à plusieurs inconnues de Charleroi

14:20
Terrible verdict pour Ilay Camara : voici la nature de la blessure du joueur d'Anderlecht

Terrible verdict pour Ilay Camara : voici la nature de la blessure du joueur d'Anderlecht

15:30
Gand n'a pas encore digéré : le tacle de Davy Roef à Ivan Leko

Gand n'a pas encore digéré : le tacle de Davy Roef à Ivan Leko

15:00
"Mon passé au Standard n'a rien à voir" : les premiers mots de Marouane Fellaini à Charleroi

"Mon passé au Standard n'a rien à voir" : les premiers mots de Marouane Fellaini à Charleroi

14:40
10
Le verdict est tombé : le Paris Saint-Germain condamné à verser une somme colossale à Kylian Mbappé

Le verdict est tombé : le Paris Saint-Germain condamné à verser une somme colossale à Kylian Mbappé

14:00
Aubaine en vue pour Anderlecht ? Un club de renom s'intéresse à Mario Stroeykens

Aubaine en vue pour Anderlecht ? Un club de renom s'intéresse à Mario Stroeykens

13:31
Bruges a mis la main à la poche : voici la somme payée à Gand pour débaucher Ivan Leko

Bruges a mis la main à la poche : voici la somme payée à Gand pour débaucher Ivan Leko

13:00
Le Club de Bruges restera ferme : pas de départ hivernal pour ce cadre

Le Club de Bruges restera ferme : pas de départ hivernal pour ce cadre

12:40
Vincent Kompany désigne son favori à la CAN (et ça n'étonnera personne)

Vincent Kompany désigne son favori à la CAN (et ça n'étonnera personne)

12:20
Les joueurs d'Anderlecht avaient une motivation bien spéciale d'atteindre les Playoffs

Les joueurs d'Anderlecht avaient une motivation bien spéciale d'atteindre les Playoffs

12:00
Une recrue devenue indispensable au RSCA, notamment pour la progression de Nathan De Cat

Une recrue devenue indispensable au RSCA, notamment pour la progression de Nathan De Cat

11:40
3
Un arbitre de Jupiler Pro League à la Coupe du Monde 2026 ?

Un arbitre de Jupiler Pro League à la Coupe du Monde 2026 ?

11:20
🎥 Senne Lammens héros de Manchester United, qui préserve un record vieux de 41 ans

🎥 Senne Lammens héros de Manchester United, qui préserve un record vieux de 41 ans

11:00
L'heure de la libération a sonné pour Romelu Lukaku

L'heure de la libération a sonné pour Romelu Lukaku

10:30
Un signe que les temps ont changé : Nathan De Cat rappelé à l'ordre par Anderlecht

Un signe que les temps ont changé : Nathan De Cat rappelé à l'ordre par Anderlecht

10:00
2
Très critiqué, le fils du président de l'Olympic Charleroi veut faire parler le terrain

Très critiqué, le fils du président de l'Olympic Charleroi veut faire parler le terrain

09:30
Mais que vient faire Marouane Fellaini au Sporting Charleroi... et combien cela coûtera-t-il aux Zèbres ?

Mais que vient faire Marouane Fellaini au Sporting Charleroi... et combien cela coûtera-t-il aux Zèbres ?

09:00
3
L'Antwerp souhaite ramener un champion de Belgique au Bosuil

L'Antwerp souhaite ramener un champion de Belgique au Bosuil

08:30
Nicky Hayen pourrait-il déjà reprendre du service en D1A ?

Nicky Hayen pourrait-il déjà reprendre du service en D1A ?

08:00
Il est peut-être le Belge le plus "influent" de l'histoire du football... et vit avec 2000 euros par mois

Il est peut-être le Belge le plus "influent" de l'histoire du football... et vit avec 2000 euros par mois

07:40
Encore un limogeage en vue très prochainement en Pro League ?

Encore un limogeage en vue très prochainement en Pro League ?

07:20
Théo Leoni a refusé l'offre de ce club belge du top par amour pour Anderlecht

Théo Leoni a refusé l'offre de ce club belge du top par amour pour Anderlecht

07:00
Bientôt la fin de l'aventure de Simon Mignolet à Bruges ? Le point sur la situation

Bientôt la fin de l'aventure de Simon Mignolet à Bruges ? Le point sur la situation

06:30
1
Anderlecht prêt à recruter un nouveau buteur ? Olivier Renard critique un joueur : "On n'est pas satisfaits"

Anderlecht prêt à recruter un nouveau buteur ? Olivier Renard critique un joueur : "On n'est pas satisfaits"

23:00
Will Still vers une signature au FC Nantes ? L'entraîneur répond lui-même sans détour

Will Still vers une signature au FC Nantes ? L'entraîneur répond lui-même sans détour

22:30
"Ça aurait été problématique" : Vincent Kompany met les choses au clair après le nul du Bayern

"Ça aurait été problématique" : Vincent Kompany met les choses au clair après le nul du Bayern

22:00
"Il va devoir trouver ses leviers à lui" : Thomas Chatelle se montre clair à propos de David Hubert

"Il va devoir trouver ses leviers à lui" : Thomas Chatelle se montre clair à propos de David Hubert

21:40
3
"Je reste dans ma bulle" : Nathan De Cat répond aux rumeurs de transfert

"Je reste dans ma bulle" : Nathan De Cat répond aux rumeurs de transfert

21:20
Jonathan Lardot est formel sur l'expulsion lors de Genk-Westerlo : "Je ne suis pas d'accord"

Jonathan Lardot est formel sur l'expulsion lors de Genk-Westerlo : "Je ne suis pas d'accord"

21:00
STVV méritait-il vraiment un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot met les choses au clair

STVV méritait-il vraiment un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot met les choses au clair

20:20
2
Noë Dussenne à la fête à Sclessin, Bruges en force : voici notre équipe type du week-end

Noë Dussenne à la fête à Sclessin, Bruges en force : voici notre équipe type du week-end

20:40
Coup dur pour Vincent Kompany et le Bayern à l'approche de la trêve

Coup dur pour Vincent Kompany et le Bayern à l'approche de la trêve

20:00
Genk boucle la boucle : le carrousel des entraîneurs fait vivre une situation historique à la Pro League

Genk boucle la boucle : le carrousel des entraîneurs fait vivre une situation historique à la Pro League

19:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved