"Mon passé au Standard n'a rien à voir" : les premiers mots de Marouane Fellaini à Charleroi

"Mon passé au Standard n'a rien à voir" : les premiers mots de Marouane Fellaini à Charleroi
Photo: © photonews

Marouane Fellaini fait une entrée temporaire dans le staff technique de Charleroi. L'ancien Diable Rouge s'est exprimé en conférence de presse, ce mardi.

C'est une nouvelle qui a surpris tout le monde. Marouane Fellaini intègre temporairement le staff technique du Sporting Charleroi, en tant que conseiller sportif.

Formé durant quelques années chez les Zèbres, l'ancien Diable Rouge est surtout connu en Belgique comme une icône du Standard de Liège, où il a remporté les deux titres en 2007-2008 et 2008-2009. Mais que vient donc t-il faire dans un staff récemment bouleversé par le départ de Rik de Mil à La Gantoise ?

Marouane Fellaini vient donner un coup de main à Charleroi

Il s'est présenté en conférence de presse du côté du Mambourg, ce mardi, pour répondre à cette question. Marouane Fellaini n'a pas caché que c'est par amitié pour Mehdi Bayat, qu'il a beaucoup côtoyé durant son mandat à l'Union belge, qu'il est venu dépanner les Zèbres.

"Je l'ai vu à Union-Marseille, on a discuté là-bas. Je lui ai proposé mes services bénévolement. Je connais la situation de Charleroi. Je le fais par amitié", a-t-il déclaré, selon les propos retranscrits par nos confrères de Sudinfo. "Je suis en Belgique pour raisons familiales ce mois-ci. D'habitude, j'habite à Dubaï. Je peux apporter ma grinta au groupe. C'est important qu'il reste soudé et uni."

Fellaini a évidemment été interrogé sur ses liens avec le Standard et si son passage chez les Rouches avait pesé dans la balance.
Fellaini a évidemment été interrogé sur ses liens avec le Standard et si son passage chez les Rouches avait pesé dans la balance. "Ça n'a rien à voir avec ça. J'ai été international belge. J'ai connu plusieurs clubs dans ma carrière. Je suis là pour 2-3 semaines. Après, je retourne à Dubaï. Je le fais avec plaisir", a-t-il conclu, en précisant qu'il ne sait pas encore s'il sera présent sur le banc vendredi, contre Genk.

