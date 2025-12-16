Les joueurs d'Anderlecht avaient une motivation bien spéciale d'atteindre les Playoffs

Les joueurs d'Anderlecht avaient une motivation bien spéciale d'atteindre les Playoffs
Avec 10 points d'avance sur la 7e place, il faudrait un cataclysme pour qu'Anderlecht ne dispute pas les Playoffs. De quoi donner le sourire aux joueurs.

Au moment d'écrire ces lignes, personne ne doute que le RSC Anderlecht disputera les derniers Playoffs de l'histoire de la Pro League (jusqu'à une prochaine réforme). Le Sporting compte en effet 10 points d'avance sur la 7e place. 

Pourtant, ce n'était pas si évident en début de saison. Les Mauve & Blanc ont terminé 8e lors de la saison interrompue par le Covid, et en 2022-2023, ils ont également manqué le top 6 et terminé 11e au classement.

Pour éviter qu'un tel scénario se reproduise, le RSCA a intégré un système de primes difficilement imaginable il y a 10 ans de cela. Les joueurs ne recevront en effet leurs primes de fin de saison... que si leur équipe se qualifie pour les Champions Playoffs.

Pas de primes si Anderlecht ne se qualifie pas pour les PO1

Ainsi, les titulaires doivent normalement toucher en fin de saison 3000 euros par victoire et 1000 euros par match nul - une somme divisée par deux pour les remplaçants, révèle le Nieuwsblad. Par exemple, à l'heure actuelle, Colin Coosemans, qui a disputé les 18 matchs en tant que titulaire, toucherait 34.000 euros de prime, les Mauves ayant gagné 10 matchs et concédé 4 partages. 


Ces primes ne sont versées qu'en juin... et sont donc désormais liées à une participation au top 6. Une façon claire de garder tout le monde motivé, car la somme monte très rapidement après 30 journées de championnat. 

