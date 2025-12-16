L'heure de la libération a sonné pour Romelu Lukaku

Romelu Lukaku va enfin pouvoir faire son grand retour sur les terrains. Le Diable Rouge fait partie du groupe napolitain qui se rendra en Arabie Saoudite pour la Supercoupe d'Italie.

Cette semaine se tient, en Arabie Saoudite, la Supercoupe d'Italie : un format à 4 équipes, dans lequel s'affronteront Naples et l'AC Milan ce jeudi (18/12), puis Bologne et l'Inter Milan ce vendredi (19/12). La finale se tiendra ensuite le 22 décembre.

Et il est fort possible que Riyad voie Romelu Lukaku disputer ses premières minutes en match officiel cette saison. Le Diable Rouge, blessé depuis l'avant-saison et un match amical contre l'Olympiakos, fait en effet partie du groupe de joueurs repris par Antonio Conte, rapporte entre autres la Gazzetta dello sport.

Lukaku de retour juste avant le Nouvel An

Ce n'est pas une surprise, car Lukaku était déjà réapparu à l'entraînement du Napoli la semaine passée. Le 14 août dernier, il s'était occasionné une déchirure du muscle droit antérieur, qui l'aura donc tenu éloigné des terrains quatre mois environ.

Ce retour fera énormément de bien à Naples, actuellement troisième de Serie A deux points derrière l'Inter Milan, et qui aura besoin de son meilleur buteur pour aller chercher un nouveau titre de champion d'Italie. Romelu Lukaku avait inscrit 14 buts en 38 matchs la saison passée pour les Partenopei.



Pour les Diables Rouges aussi, le retour de "Big Rom" est d'une importance capitale : en son absence, Rudi Garcia a dû bricoler, Loïs Openda ne parvenant pas à faire trembler les filets. Charles De Ketelaere a ainsi été aligné en "faux 9", une solution de fortune qui ne peut pas être envisagée à la Coupe du Monde...