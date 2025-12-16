Il est peut-être le Belge le plus "influent" de l'histoire du football... et vit avec 2000 euros par mois

Il est peut-être le Belge le plus "influent" de l'histoire du football... et vit avec 2000 euros par mois
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

L'arrêt Bosman a changé le visage du football mondial. Sans le transfert avorté et le procès de Jean-Marc Bosman en 1990, tout serait bien différent aujourd'hui.

Rappelons les faits : en 1990, le contrat de Jean-Marc Bosman au FC Liège arrive à son terme. Le joueur, emblématique dans le championnat de Belgique (il a joué près de 100 matchs de D1 pour le Standard et le FC Liège), veut alors s'engager en France, à Dunkerque.

Mais les Sang & Marine, qui exigeaient de lui une forte réduction de salaire en cas de prolongation, refusent qu'il s'engage à l'USL Dunkerque et réclament une indemnité de transfert. Jean-Marc Bosman va alors devant les tribunaux, et obtient au terme de longues années de procédures deux changements radicaux.

L'un d'eux concerne le football belge et interdit les clubs belges de réclamer une indemnité si un contrat se termine. L'autre ébranle le football mondial : il voit la disparition des quotas de joueurs étrangers dans une équipe européenne pour peu que ces joueurs soient ressortissants de l'Union Européenne. 

Jean-Marc Bosman vit avec 2000 euros par mois 

Bref : si le football européen est ce qu'il est, c'est grâce à Jean-Marc Bosman. Bien plus que Eden Hazard, Enzo Scifo ou Kevin De Bruyne, c'est, en termes d'impact, le footballeur belge le plus "important" de l'histoire du sport. Pourtant, dans le journal L'Equipe, Bosman a raconté son quotidien difficile.

"Tout a changé à l'époque. Les mercatos, les transferts, les salaires. Pour tout le monde - la FIFA, l'UEFA, les clubs, les joueurs - cette décision de justice a été une victoire... sauf pour moi", regrette-t-il. Mis au ban du monde du football le temps que la décision de justice tombe, Jean-Marc Bosman, qui n'a pas réussi sa reconversion une fois retraité, vit actuellement avec environ 2000 euros de pension mensuelles et regrette, dans son livre "Mon combat pour la liberté", le manque de reconnaissance du monde du football.

Il relate d'ailleurs une anecdote : en 2018, Véronique Rabiot, maman et agent d'Adrien Rabiot, l'a appelé pour le remercier... et lui remettre 10.000 euros par virement, avant de venir lui en remettre 10.000 de plus en cash. "Elle m’a dit que son fils jouait au PSG, mais moi, je ne suivais plus trop le foot. J’ai pensé, mais qui est cette femme qui me téléphone un soir, comme ça ? Elle m’a expliqué : “On veut faire quelque chose pour vous, parce qu’on voit le combat que vous avez mené, on comprend.”, relate-t-il. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
FC Bruges

Plus de news

Un signe que les temps ont changé : Nathan De Cat rappelé à l'ordre par Anderlecht

Un signe que les temps ont changé : Nathan De Cat rappelé à l'ordre par Anderlecht

10:00
L'heure de la libération a sonné pour Romelu Lukaku

L'heure de la libération a sonné pour Romelu Lukaku

10:30
Mais que vient faire Marouane Fellaini au Sporting Charleroi... et combien cela coûtera-t-il aux Zèbres ?

Mais que vient faire Marouane Fellaini au Sporting Charleroi... et combien cela coûtera-t-il aux Zèbres ?

09:00
Bientôt la fin de l'aventure de Simon Mignolet à Bruges ? Le point sur la situation

Bientôt la fin de l'aventure de Simon Mignolet à Bruges ? Le point sur la situation

06:30
1
Nicky Hayen pourrait-il déjà reprendre du service en D1A ?

Nicky Hayen pourrait-il déjà reprendre du service en D1A ?

08:00
Très critiqué, le fils du président de l'Olympic Charleroi veut faire parler le terrain

Très critiqué, le fils du président de l'Olympic Charleroi veut faire parler le terrain

09:30
Anderlecht prêt à recruter un nouveau buteur ? Olivier Renard critique un joueur : "On n'est pas satisfaits"

Anderlecht prêt à recruter un nouveau buteur ? Olivier Renard critique un joueur : "On n'est pas satisfaits"

23:00
L'Antwerp souhaite ramener un champion de Belgique au Bosuil

L'Antwerp souhaite ramener un champion de Belgique au Bosuil

08:30
Théo Leoni a refusé l'offre de ce club belge du top par amour pour Anderlecht

Théo Leoni a refusé l'offre de ce club belge du top par amour pour Anderlecht

07:00
"Je reste dans ma bulle" : Nathan De Cat répond aux rumeurs de transfert

"Je reste dans ma bulle" : Nathan De Cat répond aux rumeurs de transfert

21:20
Encore un limogeage en vue très prochainement en Pro League ?

Encore un limogeage en vue très prochainement en Pro League ?

07:20
STVV méritait-il vraiment un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot met les choses au clair

STVV méritait-il vraiment un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot met les choses au clair

20:20
2
Nathan De Cat à la Coupe du monde 2026 ? "Je ne serai certainement pas déçu"

Nathan De Cat à la Coupe du monde 2026 ? "Je ne serai certainement pas déçu"

18:20
"Il va devoir trouver ses leviers à lui" : Thomas Chatelle se montre clair à propos de David Hubert

"Il va devoir trouver ses leviers à lui" : Thomas Chatelle se montre clair à propos de David Hubert

21:40
3
Will Still vers une signature au FC Nantes ? L'entraîneur répond lui-même sans détour

Will Still vers une signature au FC Nantes ? L'entraîneur répond lui-même sans détour

22:30
Prix Dominique D'Onofrio : le meilleur débutant de l'année en Pro League désigné

Prix Dominique D'Onofrio : le meilleur débutant de l'année en Pro League désigné

15:48
"Ça aurait été problématique" : Vincent Kompany met les choses au clair après le nul du Bayern

"Ça aurait été problématique" : Vincent Kompany met les choses au clair après le nul du Bayern

22:00
Jonathan Lardot est formel sur l'expulsion lors de Genk-Westerlo : "Je ne suis pas d'accord"

Jonathan Lardot est formel sur l'expulsion lors de Genk-Westerlo : "Je ne suis pas d'accord"

21:00
Noë Dussenne à la fête à Sclessin, Bruges en force : voici notre équipe type du week-end

Noë Dussenne à la fête à Sclessin, Bruges en force : voici notre équipe type du week-end

20:40
Genk boucle la boucle : le carrousel des entraîneurs fait vivre une situation historique à la Pro League

Genk boucle la boucle : le carrousel des entraîneurs fait vivre une situation historique à la Pro League

19:30
Les mots de Bart Verhaeghe l'ont blessé : Nicky Hayen s'exprime sur son licenciement

Les mots de Bart Verhaeghe l'ont blessé : Nicky Hayen s'exprime sur son licenciement

17:20
Coup dur pour Vincent Kompany et le Bayern à l'approche de la trêve

Coup dur pour Vincent Kompany et le Bayern à l'approche de la trêve

20:00
"C'est sévère" : un ancien arbitre critique l'intervention du VAR à Genk

"C'est sévère" : un ancien arbitre critique l'intervention du VAR à Genk

19:00
OFFICIEL : Marouane Fellaini est de retour dans un club de Pro League

OFFICIEL : Marouane Fellaini est de retour dans un club de Pro League

18:34
Une chaîne de télévision belge annonce une bonne nouvelle pour les amateurs de football étranger

Une chaîne de télévision belge annonce une bonne nouvelle pour les amateurs de football étranger

18:00
"Ce prix signifie beaucoup pour moi" : Vincent Kompany réagit après avoir remporté le Trophée Raymond Goethals

"Ce prix signifie beaucoup pour moi" : Vincent Kompany réagit après avoir remporté le Trophée Raymond Goethals

17:40
Une réaction de champion ? Bertaccini évoque les rêves de titre d'Anderlecht

Une réaction de champion ? Bertaccini évoque les rêves de titre d'Anderlecht

12:00
OFFICIEL : Alexis Saelemaekers prend une grande décision pour son avenir

OFFICIEL : Alexis Saelemaekers prend une grande décision pour son avenir

17:00
"On m'avait dit que le football était terminé pour moi" : de retour après son AVC, Samuel Bastien se confie

"On m'avait dit que le football était terminé pour moi" : de retour après son AVC, Samuel Bastien se confie

14:20
Un Liégeois se met en évidence en D1 luxembourgeoise

Un Liégeois se met en évidence en D1 luxembourgeoise

16:30
Son tout premier but avec Charleroi : et si le salut d'Antoine Colassin passait par un changement de poste ?

Son tout premier but avec Charleroi : et si le salut d'Antoine Colassin passait par un changement de poste ?

14:40
Trophée Raymond Goethals : le meilleur entraîneur belge de l'année est connu

Trophée Raymond Goethals : le meilleur entraîneur belge de l'année est connu

15:27
Sofian Kiyine est fixé : le "footballeur volant" connaît sa peine

Sofian Kiyine est fixé : le "footballeur volant" connaît sa peine

15:00
Kasper Dolberg a marqué, mais fait encore face à de vives critiques : "C'est un don inné, qu'il n'a pas"

Kasper Dolberg a marqué, mais fait encore face à de vives critiques : "C'est un don inné, qu'il n'a pas"

12:20
Diable à une reprise, il n'a pas renoncé au Mondial : "Je ne comprends pas pourquoi mon nom n'est jamais cité"

Diable à une reprise, il n'a pas renoncé au Mondial : "Je ne comprends pas pourquoi mon nom n'est jamais cité"

14:00
Il arrive directement du PSG : voici le nouveau directeur sportif de l'AS Eupen

Il arrive directement du PSG : voici le nouveau directeur sportif de l'AS Eupen

13:31

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 18
Standard Standard 0-1 OH Louvain OH Louvain
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 2-3 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Anderlecht Anderlecht 2-1 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 0-2 Antwerp Antwerp
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-5 FC Bruges FC Bruges
Charleroi Charleroi 1-1 Union SG Union SG
KRC Genk KRC Genk 1-1 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved