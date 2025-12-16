Bruges a mis la main à la poche : voici la somme payée à Gand pour débaucher Ivan Leko

Pour aller chercher Ivan Leko en plein milieu de la saison chez le rival gantois, le Club de Bruges a naturellement dû mettre la main au portefeuille. Voici le montant qu'auraient dépensé les Blauw & Zwart.

Stupeur lundi dernier en Jupiler Pro League : Nicky Hayen était licencié de son poste d'entraîneur du Club de Bruges... et son remplaçant était d'ores et déjà annoncé : il s'agissait d'Ivan Leko, jusque là actif à La Gantoise. Au-delà de la rivalité énorme entre les deux clubs, Gand se retrouvait donc sans entraîneur en plein milieu de saison.

Une telle situation n'est pas rare en Belgique, et le FC Bruges a naturellement suivi la procédure : Leko disposait d'une clause libératoire. Het Laatste Nieuws nous révèle ce mardi le montant que les Blauw & Zwart auraient supposément déboursé pour s'offrir l'entraîneur croate.

Ivan Leko a rapporté 1,08 million d'euros à Gand 

"La clause de rachat dans son contrat, qui peut être activée à la fois par les clubs et les équipes nationales, était de 1,08 million d'euros, l'équivalent de 9 mois de salaire brut. Le Club de Bruges doit verser ce montant endéans 10 jours ouvrables sur le compte de La Gantoise", assure l'insider du média néerlandophone.

Sur le plan éthique, c'est bien sûr une toute autre question : un club doit-il être autorisé à aller chercher l'entraîneur d'un concurrent direct ? Faudrait-il limiter ces "transferts" aux mêmes périodes de mercato que les joueurs ? 


La Gantoise, en tout cas, a répondu d'une manière comparable, à savoir en allant chercher le remplaçant d'Ivan Leko... à Charleroi. Rik De Mil a accepté l'offre des Buffalos, et le Sporting Charleroi a cédé son coach, de meilleure grâce que dans le dossier Leko à Bruges, il est vrai. 

