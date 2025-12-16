Très critiqué, le fils du président de l'Olympic Charleroi veut faire parler le terrain

Luca Floriça, fils de l'un des investisseurs de l'Olympic Charleroi, s'est retrouvé au coeur d'une tempête médiatique suite au licenciement d'Arnauld Mercier. Il essaie cependant d'en faire abstraction.

Luca Florica (23 ans) pourrait être un joueur comme les autres : international roumain en équipes de jeunes, assez prometteur, il passe notamment par le centre de formation d'Amiens avant d'écumer les clubs en Roumanie... puis de signer à l'Olympic Charleroi l'été passé.

Problème : il est le fils de l'un des investisseurs du club, Claudiu Florica. Il n'en a pas fallu davantage pour qu'au moment où Arnauld Mercier, qui obtenait des bons résultats, a été licencié après l'avoir mis sur le banc, les spéculations aillent bon train.

Florica veut se donner à fond

Florica, de son côté, a accordé une interview aux médias officiels du club et veut convaincre les supporters qu'il donne tout pour les Dogues. "Je me sens très bien depuis mon arrivée. Mon premier but contre Liège a été un grand moment", se rappelle-t-il. Il avait alors scoré une belle bicyclette, "le seul moyen de marquer dans cette position".

L'ailier a mis du temps avant de prendre ses marques, comme toute son équipe. Face au RWDM, le week-end passé, il a été placé sur le banc, mais reste "très motivé" : "Peu importe que je marque ou qu'un autre marque, nous scorons peu cette saison donc chaque but nous donne des ailes. Mon rôle, c'est de me donner à fond à chaque match".

Et peut-être même un peu plus que les autres, car il va désormais devoir faire avec ces accusations. Mais on ne peut pas reprocher à Luca Florica son implication. "L'intensité ici est bien plus élevée que dans les autres championnats où j'ai joué. Chaque action se fait à fond. On a moins de temps pour réfléchir", analyse-t-il.





"J'ai été très bien intégré par tout le monde à Charleroi, et j'ai essayé d'aider ceux qui sont arrivés en même temps que moi. Je suis sûr que les résultats vont venir car il y a une vraie amitié dans ce vestiaire: nous sommes optimistes, unis et avons un très bon groupe", clame le Roumain. "C'est un honneur de jouer devant ce public, qui est resté derrière nous malgré un mauvais début de saison. Je les remercie du fond du coeur".