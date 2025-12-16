Très critiqué, le fils du président de l'Olympic Charleroi veut faire parler le terrain

Très critiqué, le fils du président de l'Olympic Charleroi veut faire parler le terrain

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Luca Floriça, fils de l'un des investisseurs de l'Olympic Charleroi, s'est retrouvé au coeur d'une tempête médiatique suite au licenciement d'Arnauld Mercier. Il essaie cependant d'en faire abstraction.

Luca Florica (23 ans) pourrait être un joueur comme les autres : international roumain en équipes de jeunes, assez prometteur, il passe notamment par le centre de formation d'Amiens avant d'écumer les clubs en Roumanie... puis de signer à l'Olympic Charleroi l'été passé.

Problème : il est le fils de l'un des investisseurs du club, Claudiu Florica. Il n'en a pas fallu davantage pour qu'au moment où Arnauld Mercier, qui obtenait des bons résultats, a été licencié après l'avoir mis sur le banc, les spéculations aillent bon train. 

Florica veut se donner à fond

Florica, de son côté, a accordé une interview aux médias officiels du club et veut convaincre les supporters qu'il donne tout pour les Dogues. "Je me sens très bien depuis mon arrivée. Mon premier but contre Liège a été un grand moment", se rappelle-t-il. Il avait alors scoré une belle bicyclette, "le seul moyen de marquer dans cette position". 

L'ailier a mis du temps avant de prendre ses marques, comme toute son équipe. Face au RWDM, le week-end passé, il a été placé sur le banc, mais reste "très motivé" : "Peu importe que je marque ou qu'un autre marque, nous scorons peu cette saison donc chaque but nous donne des ailes. Mon rôle, c'est de me donner à fond à chaque match".

Et peut-être même un peu plus que les autres, car il va désormais devoir faire avec ces accusations. Mais on ne peut pas reprocher à Luca Florica son implication. "L'intensité ici est bien plus élevée que dans les autres championnats où j'ai joué. Chaque action se fait à fond. On a moins de temps pour réfléchir", analyse-t-il.

"J'ai été très bien intégré par tout le monde à Charleroi, et j'ai essayé d'aider ceux qui sont arrivés en même temps que moi. Je suis sûr que les résultats vont venir car il y a une vraie amitié dans ce vestiaire:  nous sommes optimistes, unis et avons un très bon groupe", clame le Roumain. "C'est un honneur de jouer devant ce public, qui est resté derrière nous malgré un mauvais début de saison. Je les remercie du fond du coeur". 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Olympic Charleroi - Lommel SK en live sur Walfoot.be à partir de 20:00.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Olympic Charleroi
Lommel SK
Luca Florica

Plus de news

L'heure de la libération a sonné pour Romelu Lukaku

L'heure de la libération a sonné pour Romelu Lukaku

10:30
Un signe que les temps ont changé : Nathan De Cat rappelé à l'ordre par Anderlecht

Un signe que les temps ont changé : Nathan De Cat rappelé à l'ordre par Anderlecht

10:00
Mais que vient faire Marouane Fellaini au Sporting Charleroi... et combien cela coûtera-t-il aux Zèbres ?

Mais que vient faire Marouane Fellaini au Sporting Charleroi... et combien cela coûtera-t-il aux Zèbres ?

09:00
L'Antwerp souhaite ramener un champion de Belgique au Bosuil

L'Antwerp souhaite ramener un champion de Belgique au Bosuil

08:30
Il est peut-être le Belge le plus "influent" de l'histoire du football... et vit avec 2000 euros par mois

Il est peut-être le Belge le plus "influent" de l'histoire du football... et vit avec 2000 euros par mois

07:40
Nicky Hayen pourrait-il déjà reprendre du service en D1A ?

Nicky Hayen pourrait-il déjà reprendre du service en D1A ?

08:00
Encore un limogeage en vue très prochainement en Pro League ?

Encore un limogeage en vue très prochainement en Pro League ?

07:20
Théo Leoni a refusé l'offre de ce club belge du top par amour pour Anderlecht

Théo Leoni a refusé l'offre de ce club belge du top par amour pour Anderlecht

07:00
Bientôt la fin de l'aventure de Simon Mignolet à Bruges ? Le point sur la situation

Bientôt la fin de l'aventure de Simon Mignolet à Bruges ? Le point sur la situation

06:30
1
Anderlecht prêt à recruter un nouveau buteur ? Olivier Renard critique un joueur : "On n'est pas satisfaits"

Anderlecht prêt à recruter un nouveau buteur ? Olivier Renard critique un joueur : "On n'est pas satisfaits"

23:00
Will Still vers une signature au FC Nantes ? L'entraîneur répond lui-même sans détour

Will Still vers une signature au FC Nantes ? L'entraîneur répond lui-même sans détour

22:30
"Ça aurait été problématique" : Vincent Kompany met les choses au clair après le nul du Bayern

"Ça aurait été problématique" : Vincent Kompany met les choses au clair après le nul du Bayern

22:00
"Il va devoir trouver ses leviers à lui" : Thomas Chatelle se montre clair à propos de David Hubert

"Il va devoir trouver ses leviers à lui" : Thomas Chatelle se montre clair à propos de David Hubert

21:40
3
"Je reste dans ma bulle" : Nathan De Cat répond aux rumeurs de transfert

"Je reste dans ma bulle" : Nathan De Cat répond aux rumeurs de transfert

21:20
Jonathan Lardot est formel sur l'expulsion lors de Genk-Westerlo : "Je ne suis pas d'accord"

Jonathan Lardot est formel sur l'expulsion lors de Genk-Westerlo : "Je ne suis pas d'accord"

21:00
Noë Dussenne à la fête à Sclessin, Bruges en force : voici notre équipe type du week-end

Noë Dussenne à la fête à Sclessin, Bruges en force : voici notre équipe type du week-end

20:40
STVV méritait-il vraiment un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot met les choses au clair

STVV méritait-il vraiment un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot met les choses au clair

20:20
2
Coup dur pour Vincent Kompany et le Bayern à l'approche de la trêve

Coup dur pour Vincent Kompany et le Bayern à l'approche de la trêve

20:00
Genk boucle la boucle : le carrousel des entraîneurs fait vivre une situation historique à la Pro League

Genk boucle la boucle : le carrousel des entraîneurs fait vivre une situation historique à la Pro League

19:30
"C'est sévère" : un ancien arbitre critique l'intervention du VAR à Genk

"C'est sévère" : un ancien arbitre critique l'intervention du VAR à Genk

19:00
OFFICIEL : Marouane Fellaini est de retour dans un club de Pro League

OFFICIEL : Marouane Fellaini est de retour dans un club de Pro League

18:34
Nathan De Cat à la Coupe du monde 2026 ? "Je ne serai certainement pas déçu"

Nathan De Cat à la Coupe du monde 2026 ? "Je ne serai certainement pas déçu"

18:20
Une chaîne de télévision belge annonce une bonne nouvelle pour les amateurs de football étranger

Une chaîne de télévision belge annonce une bonne nouvelle pour les amateurs de football étranger

18:00
"Ce prix signifie beaucoup pour moi" : Vincent Kompany réagit après avoir remporté le Trophée Raymond Goethals

"Ce prix signifie beaucoup pour moi" : Vincent Kompany réagit après avoir remporté le Trophée Raymond Goethals

17:40
Les mots de Bart Verhaeghe l'ont blessé : Nicky Hayen s'exprime sur son licenciement

Les mots de Bart Verhaeghe l'ont blessé : Nicky Hayen s'exprime sur son licenciement

17:20
Prix Dominique D'Onofrio : le meilleur débutant de l'année en Pro League désigné

Prix Dominique D'Onofrio : le meilleur débutant de l'année en Pro League désigné

15:48
OFFICIEL : Alexis Saelemaekers prend une grande décision pour son avenir

OFFICIEL : Alexis Saelemaekers prend une grande décision pour son avenir

17:00
Un Liégeois se met en évidence en D1 luxembourgeoise

Un Liégeois se met en évidence en D1 luxembourgeoise

16:30
Trophée Raymond Goethals : le meilleur entraîneur belge de l'année est connu

Trophée Raymond Goethals : le meilleur entraîneur belge de l'année est connu

15:27
Sofian Kiyine est fixé : le "footballeur volant" connaît sa peine

Sofian Kiyine est fixé : le "footballeur volant" connaît sa peine

15:00
Son tout premier but avec Charleroi : et si le salut d'Antoine Colassin passait par un changement de poste ?

Son tout premier but avec Charleroi : et si le salut d'Antoine Colassin passait par un changement de poste ?

14:40
Il arrive directement du PSG : voici le nouveau directeur sportif de l'AS Eupen

Il arrive directement du PSG : voici le nouveau directeur sportif de l'AS Eupen

13:31
"On m'avait dit que le football était terminé pour moi" : de retour après son AVC, Samuel Bastien se confie

"On m'avait dit que le football était terminé pour moi" : de retour après son AVC, Samuel Bastien se confie

14:20
Diable à une reprise, il n'a pas renoncé au Mondial : "Je ne comprends pas pourquoi mon nom n'est jamais cité"

Diable à une reprise, il n'a pas renoncé au Mondial : "Je ne comprends pas pourquoi mon nom n'est jamais cité"

14:00
Son absence serait un sacré coup dur : les premières nouvelles de Kevin Mac Allister, sorti blessé à Charleroi Réaction

Son absence serait un sacré coup dur : les premières nouvelles de Kevin Mac Allister, sorti blessé à Charleroi

13:00
1
OFFICIEL : le carrousel continue : le KRC Genk se sépare de Thorsten Fink !

OFFICIEL : le carrousel continue : le KRC Genk se sépare de Thorsten Fink !

12:41

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 18
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 20:00 Lommel SK Lommel SK
Lierse SK Lierse SK 20:00 KV Courtrai KV Courtrai
Beerschot Beerschot 20:00 La Gantoise La Gantoise
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 17/12 RWDM Brussels RWDM Brussels
RSCA Futures RSCA Futures 17/12 Francs Borains Francs Borains
Jong Genk Jong Genk 17/12 SK Beveren SK Beveren
FC Liège FC Liège 18/12 KSC Lokeren KSC Lokeren
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 18/12 Eupen Eupen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved