Gand n'a pas encore digéré : le tacle de Davy Roef à Ivan Leko

Alors qu'il était à Paris avec sa femme, Ivan Leko a signé un contrat avec le Club de Bruges, qui venait de limoger Nicky Hayen. Une trahison qui n'est pas vraiment passée du côté de La Gantoise, son rival dans la bataille des Flandres.

Dans le nord du pays, la rivalité entre La Gantoise et le Club de Bruges est bien réelle. Voir un ancien milieu de terrain et entraîneur des Blauw & Zwart sur le banc des Buffalos avait déjà de quoi surprendre. Mais le fait qu’il ait officialisé son retour au Jan Breydelstadion sans prévenir qui que ce soit, alors qu’il se trouvait à Paris avec son épouse, passe évidemment très mal à la Planet Group Arena.

Maksim Paskotsi et Matisse Samoise, entre autres, ont déjà indiqué qu’Ivan Leko appartenait désormais au passé et que toute la concentration était tournée vers le travail et les progrès à accomplir avec le nouvel entraîneur, Rik De Mil.

La petite pique de Davy Roef à Ivan Leko

Pour Davy Roef, qui disputait son 150e match sous les couleurs de La Gantoise, l’ambiance n’était toutefois pas à la fête. D’abord parce que les Buffalos se sont inclinés 0-2 face à l’Antwerp, mais aussi parce que cette semaine agitée risque de laisser des traces au sein du groupe.

"C'était évidemment une semaine particulière, avec des choses que l'on vit très rarement. Et je ne parle pas du changement d'entraîneur, mais de la manière dont cela s'est déroulé. Je ne connais pas tous les détails, bien sûr, mais cela aurait pu se passer autrement", confiait le gardien après la rencontre.

"Avons-nous eu de ses nouvelles ? Personnellement, non. Il n'y avait rien non plus dans la conversation de groupe. C'est décevant, évidemment, mais on sait que dans le football, on pense souvent à soi. L'entraîneur a pris sa décision. On dit parfois aux joueurs qui jouent peu et qui posent problème : 'Nous voulons continuer avec ceux qui veulent être là.' C'est exactement notre état d'esprit aujourd'hui", a-t-il conclu.