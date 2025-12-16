Vincent Kompany désigne son favori à la CAN (et ça n'étonnera personne)
Photo: © photonews
La Coupe d'Afrique des Nations va débuter ce dimanche, et Vincent Kompany y jettera naturellement un oeil. L'entraîneur du Bayern Munich a un chouchou, qui ne surprendra personne.
Ce dimanche, c'est le grand jour pour le continent africain : la Coupe d'Afrique des Nations débutera par un match entre le Maroc, pays-hôte, et les Comores (20h). De nombreuses stars participeront à cette édition de la CAN et le football européen suivra donc la compétition avec intérêt, ne serait-ce que pour savoir quand les joueurs rentreront au bercail.
Vincent Kompany ne sera pas excessivement affecté par la CAN : seul Nicolas Jackson, cadre de l'équipe nationale du Sénégal, manquera à l'appel durant quelques semaines. Mais l'entraîneur du Bayern Munich suivra naturellement la compétition.
La RDC, favori de Vincent Kompany
Et il a un favori, qui n'étonnera personne : "J'aimerais que la République Démocratique du Congo gagne cette CAN", a déclaré Kompany en conférence de presse. Le père de Vincent, Pierre Kompany, est bien sûr Congolais et a fui Kinshasa en 1975. Il a d'ailleurs brièvement joué pour le TP Mazembe, sans jamais devenir professionnel.
La RDC, qui joue un match amical préparatoire ce mardi contre la Zambie (16h), affrontera le Bénin (23/12), le Sénégal (27/12) et le Botswana (30/12) en phase de poules de la Coupe d'Afrique des Nations.
Les Léopards auront ensuite une échéance cruciale en mars prochain : ils affronteront soit la Jamaïque, soit la Nouvelle-Calédonie en barrages intercontinentaux pour la Coupe du Monde 2026. Un barrage qui pourrait ramener la RDC au Mondial pour la première fois depuis 52 ans.
