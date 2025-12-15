Jonathan Lardot est formel sur l'expulsion lors de Genk-Westerlo : "Je ne suis pas d'accord"

Emin Bayram a été expulsé après avoir stoppé Yira Sor dans sa course dimanche dernier lors du match entre le KRC Genk et Westerlo. Le directeur technique de l'arbitrage, Jonathan Lardot, a donné son avis au micro de DAZN sur cette phase.

L’arbitre avait dans un premier temps décidé d’attribuer un carton jaune. C’est un appel du VAR qui a fait changer Michiel Allaerts d’avis. "Sur cette phase, je ne suis pas d’accord. La décision du terrain était très bonne : carton jaune", avance formellement Jonathan Lardot.

Plusieurs points importants

"Pour un rouge suite à une action de but, il y a plusieurs éléments à envisager : la direction du ballon (vers le but ou l’extérieur, mais on a déjà des doutes), les défenseurs qui sont encore capables d’intervenir, la direction du jeu, le contrôle du ballon", pointe-t-il.

Il se montre une nouvelle fois très formel : "Si tous les éléments ne sont pas cochés, il ne peut y avoir d’action nette. Le rouge n’est pas clair."

"J’aurais préféré que le VAR n’intervienne pas ou que l’arbitre reste sur sa position initiale en réfléchissant point par point aux critères pour passer de jaune à rouge", conclut-il.

Cette décision a d’autant plus eu un grand impact sur la rencontre. À 18 minutes de la fin, Westerlo s’est retrouvé à dix alors que le club menait 0-1. À la 90+4e, Oh Hyeon-gyu a finalement égalisé (1-1).



