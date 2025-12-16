Terrible verdict pour Ilay Camara : voici la nature de la blessure du joueur d'Anderlecht

La terrible nouvelle est confirmée pour Ilay Camara : blessé, le joueur d'Anderlecht ne pourra pas participer à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec le Sénégal.

C’est devenu officiel il y a quelques jours : Ilay Camara a été convoqué par le Sénégal pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le sélectionneur Pape Thiaw avait dévoilé sa liste de 28 joueurs, avec l'Anderlechtois inclus.

Mais ce week-end, contre STVV, les choses se sont mal passées pour lui. Il a dû quitter le terrain sur blessure dès le quart d'heure de jeu. Lundi, il s’est rendu au Sénégal pour rejoindre la sélection, mais il en revient blessé.

Ilay Camara manquera la CAN avec le Sénégal

L'information est officielle, il va manquer la Coupe d'Afrique des Nations. "La Fédération sénégalaise de football annonce que le joueur Ilay Camara a été blessé le dimanche 14 décembre 2025 lors du match entre le RSC Anderlecht et Sint-Truiden."

"Un examen médical approfondi, incluant une IRM réalisée aujourd’hui à Dakar, a révélé une déchirure musculaire de grade II au niveau de son ischio-jambier droit", précise la fédération sénégalaise de football dans un communiqué publié sur son site officiel.



"Cette blessure exclut le joueur de la participation à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 au Maroc. La Fédération sénégalaise de football souhaite un prompt rétablissement à Ilay Camara et lui apporte tout son soutien durant sa convalescence."